Новый аким Мангистау призвал крупные компании делиться деньгами с народом

Новый аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай заявил, что крупные компании, зарегистрированные в регионе, должны делиться своими доходами с народом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Мангистауской области, на аппаратном совещании под председательством акима обсуждались социальные обязательства в развитии региона зарегистрированных недропользователей.

В настоящее время на территории Мангистауской области действуют 208 компаний-недропользователей. Среди них 152 компании, занимающиеся добычей общераспространенных минеральных ресурсов, и 56 нефтяных компаний.

По информации руководителя управления экономики и бюджетного планирования Марины Альбековой, только две нефтяные компании в регионе имеют соглашение о разделе продукции.

"Ежегодный объем социальной ответственности NСОС составляет 25 млн долларов. Они осуществляют строительство социально значимых объектов в регионе. За последние три года введено в эксплуатацию пять объектов.

А годовой объем социальных обязательств предприятия "Дунга" составляет 1 млн долларов. Согласно возможностям компании, направлением социальных обязательств является закупка и поставка оборудования. За последние три года 30 единиц оборудования передано пяти организациям здравоохранения. В целом, есть возможность увеличить годовой объем социальных обязательств этой компании", - сообщила Марина Альбекова.

Также 24 компании перечисляют в бюджет средства в размере одного процента от продукции по договору. Трансферты от предприятий в местный бюджет по обязательствам не направляются на целевые цели и планируются по объему расходов при утверждении годового бюджета.

Кроме того, управление земельных отношений имеет возможность контролировать исполнение контрактов общераспространенных полезных ископаемых через специальную информационную систему.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, подводя итоги совещания, подчеркнул, что нефтяным компаниям следует уделять внимание спонсорству помимо своих социальных обязательств.

"Мы не препятствуем развитию и процветанию данных 56 предприятий в области. Но, поскольку мы работаем в этом регионе, мы должны распределять наши доходы среди людей. Невозможно уместить все в один бюджет. Жителям много чего не хватает. Поэтому крупные компании, предприятия с иностранными участием должны вносить вклад в улучшение благосостояния населения в соответствии со своим источником дохода. Со своей стороны мы окажем административную помощь", - сказал глава региона.

Напомним, Нурдаулет Килыбай был назначен акимом Мангистауской области 17 мая текущего года. Ранее он занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза", а также работал акимом Актау и заместителем акима Мангистауской области.

Позже стало известно, кто еще претендовал на место главы этого региона.

Вскоре после назначения президент Казахстана принял нового акима Мангистауской области. Касым-Жомарт Токаев поставил перед Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач.