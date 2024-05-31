Пенсионные казахстанцев хотят вложить в облигации отечественных банков

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов во время брифинга прокомментировал возможность покупки облигаций банков на деньги ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что в рамках реализации указа президента сейчас совместно с АРРФР, правительством и холдингом "Байтерек" рассматриваются варианты расширения кредитования.

"Как вы знаете, корпоративное кредитование у нас растет. Но нам хочется, чтобы оно росло более быстрыми темпами, соответствующими нашему экономическому потенциалу. В общем, наверное, вот так будет более правильно сказано.

Соответственно, мы смотрим, какие есть проблемы. Самая главная проблема, которую поднимали банки второго уровня — это доступность длинных тенговых ресурсов. Те ресурсы, которые у них есть сейчас — это депозиты, они — не длинные. То есть депозит всегда можно отозвать. И, соответственно, структурировать долгосрочные кредиты банкам непросто.

Вместе с тем, активы ЕНПФ — это длительные деньги, которые должны работать на экономику нашей страны. Таким образом, АРРФР, Национальный банк и холдинг "Байтерек" проработали возможность инвестирования части портфеля ЕНПФ в облигации соответствующих банков второго уровня с учетом того, что эти деньги будут идти исключительно на корпоративное кредитование", — заявил он.

По словам Сулейменова, предлагается, в частности, сфокусироваться на обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, переработке сельхозпродукции.

"Да, такая программа подготовлена. Общий объем инвестирования, предполагаю, будет около 500 миллиардов (тенге – прим.ред.). Я не знаю, насколько будет правильно мне озвучивать это — у нас потому что эта работа не окончена. Я не знаю позицию банков: хотят ли они, чтобы эта информация прозвучала в прессе.

Поэтому, если можно, я на этот вопрос не буду отвечать, пока не пойму позицию банков. Но в целом скажу: да, программа есть, определен перечень банков, которые соответствуют по капиталу, по рейтингу, по своей, скажем так, кредитной истории, соответствуют нашим требованиям", — заявил он.

Кроме этого, по словам главы Нацбанка, определена сумма и отрасли, в которые можно инвестировать.

"В принципе все готово. Но сама программа еще не запущена. Думаем, что запустим ее в ближайшее время. Думаю, размещение начнется в третьем квартале", — резюмировал Тимур Сулейменов.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что пенсионные накопления казахстанцев вложили в ценные бумаги Панамы, Марокко и Катара. В какие еще страны вложили деньги — можно ознакомиться здесь.

В январе этого года пенсионные накопления были вложены в холдинг "Байтерек" — это 173 млрд тенге.

Сообщалось также, что Национальный банк РК принял участие в IPO АО "Эйр Астана" и приобрел на пенсионные накопления казахстанцев простые акции на сумму 24,9 млрд тенге.

Сегодня Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал ситуацию с выкупленными ЕНПФ акциями Air Astana. Цены на акции авиакомпании сильно снизились. Сообщалось, что ЕНПФ инвестировал чуть более 20 млрд в IPO Air Astana.