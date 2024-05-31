Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пенсионные казахстанцев хотят вложить в облигации отечественных банков

Опубликовано:

Табличка ЕНПФ
Логотип ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов во время брифинга прокомментировал возможность покупки облигаций банков на деньги ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что в рамках реализации указа президента сейчас совместно с АРРФР, правительством и холдингом "Байтерек" рассматриваются варианты расширения кредитования.

"Как вы знаете, корпоративное кредитование у нас растет. Но нам хочется, чтобы оно росло более быстрыми темпами, соответствующими нашему экономическому потенциалу. В общем, наверное, вот так будет более правильно сказано.

Соответственно, мы смотрим, какие есть проблемы. Самая главная проблема, которую поднимали банки второго уровня — это доступность длинных тенговых ресурсов. Те ресурсы, которые у них есть сейчас — это депозиты, они — не длинные. То есть депозит всегда можно отозвать. И, соответственно, структурировать долгосрочные кредиты банкам непросто.

Вместе с тем, активы ЕНПФ — это длительные деньги, которые должны работать на экономику нашей страны. Таким образом, АРРФР, Национальный банк и холдинг "Байтерек" проработали возможность инвестирования части портфеля ЕНПФ в облигации соответствующих банков второго уровня с учетом того, что эти деньги будут идти исключительно на корпоративное кредитование", — заявил он.

По словам Сулейменова, предлагается, в частности, сфокусироваться на обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, переработке сельхозпродукции.

"Да, такая программа подготовлена. Общий объем инвестирования, предполагаю, будет около 500 миллиардов (тенге – прим.ред.). Я не знаю, насколько будет правильно мне озвучивать это — у нас потому что эта работа не окончена. Я не знаю позицию банков: хотят ли они, чтобы эта информация прозвучала в прессе.

Поэтому, если можно, я на этот вопрос не буду отвечать, пока не пойму позицию банков. Но в целом скажу: да, программа есть, определен перечень банков, которые соответствуют по капиталу, по рейтингу, по своей, скажем так, кредитной истории, соответствуют нашим требованиям", — заявил он.

Кроме этого, по словам главы Нацбанка, определена сумма и отрасли, в которые можно инвестировать.

"В принципе все готово. Но сама программа еще не запущена. Думаем, что запустим ее в ближайшее время. Думаю, размещение начнется в третьем квартале", — резюмировал Тимур Сулейменов.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что пенсионные накопления казахстанцев вложили в ценные бумаги Панамы, Марокко и Катара. В какие еще страны вложили деньги — можно ознакомиться здесь.

В январе этого года пенсионные накопления были вложены в холдинг "Байтерек" — это 173 млрд тенге.

Сообщалось также, что Национальный банк РК принял участие в IPO АО "Эйр Астана" и приобрел на пенсионные накопления казахстанцев простые акции на сумму 24,9 млрд тенге.

Сегодня Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал ситуацию с выкупленными ЕНПФ акциями Air Astana. Цены на акции авиакомпании сильно снизились. Сообщалось, что ЕНПФ инвестировал чуть более 20 млрд в IPO Air Astana.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2110299-pensionnye-kazahstancev-hotyat-vlozhit-v-obligacii-otechestvennyh-bankov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.