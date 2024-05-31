"Верим в рост": потеряет ли ЕНПФ деньги, вложенные в акции Air Astana, рассказал глава Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал ситуацию с выкупленными ЕНПФ акциями Air Astana. Цены на акции авиакомпании сильно снизились, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какую сумму потерял ЕНПФ, вложив деньги в акции Air Astana, и будут ли акции авиакомпании из портфеля ЕНПФ участвовать в программе обратного выкупа.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что ЕНПФ инвестировал чуть более 20 млрд в IPO Air Astana.

"На данный момент акции торгуются ниже уровня размещения, что часто бывает с акциями – это зависит, естественно, от многого: от условий хозяйствования самого перевозчика, от его финансово-хозяйственной деятельности, от внешних условий и так далее.

Если смотреть в моменте, то цена снизилась. Вместе с тем вы знаете, ЕНПФ не является спекулятивным инвестором – мы не заходим, чтобы дешево купить и быстро дорого продать. Это не наша инвестиционная стратегия. Она может быть таковой у отдельных инвестиционных управляющих, но мы, как долгосрочный большой фонд, управляем длинными инвестициями.

Соответственно, по нашим оценкам и оценкам ведущих казахстанских инвестиционных домов, инвестиционных управляющих, потенциал цены роста у этой авиакомпании высокий, соответственно, мы продолжаем верить в Air Astana", - заявил глава Нацбанка.

При этом он заявил, что на сегодня у Нацбанка не зафиксированы убытки.

"Чтобы зафиксировать убыток, надо сначала сделать баланс, отчет о прибыли и убытках, затем провести аудит, и только потом констатировать наличие убытков или прибыли. Соответственно, мы считаем, что там потенциал роста есть", - пояснил он.

По словам Тимура Сулейменова, в портфеле ЕНПФ тысячи облигаций, акции и других видов ценных бумаг. Каждая из них в какой-то момент может показывать рост или движение вниз.

"Фонд потому и называется Фондом. Это портфель, набор очень большого количества финансовых инструментов. Он сформирован таким образом, чтобы снижение цен на одну бумагу компенсировалась другими бумагами.

ЕНПФ показывает доходность в реальном выражении – она около 11%. Поэтому мы считаем, что никаких убытков в данном случае по итогам года не будет. Напомню также в ЕНПФ сейчас 18,8 трлн. В Air Astana вложено чуть более 20 млрд, это менее 0,1%. Так что, можно быть спокойными. По итогам года у ЕНПФ будет хороший доход", - заверил Тимур Сулейменов.

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что казахстанскую авиакомпанию Air Astana планируют вывести на IPO в 2024 году.

IPO крупнейшего авиаперевозчика страны состоялось 9 февраля 2024 года.

Стоимость одной акции составила 2,375 доллара США, что было приблизительно равно 1 073,83 тенге по курсу Нацбанка на момент размещения. Одна глобальная депозитарная расписка (ГДР), содержащая четыре акции, стоила 9,5 доллара (примерно 4 295 тенге).

Согласно информации на официальном сайте, авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, и 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс Алматы - Астана.

Доля участия правительства Казахстана в лице АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в Air Astana составляет 51%. Еще 49% компании принадлежит компании BAE Systems PLC.

Подробнее о "Народном IPO", программе публичного размещения акций некоторых компаний, которая призвана помочь казахстанцам начать инвестировать и получать прибыль, мы рассказывали здесь.