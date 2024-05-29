Госзакупку на 150 млн тенге по освещению моста через Иртыш отменили в Павлодаре

В Павлодаре государственные закупки проводились с явными нарушениями, которые были выявлены сотрудниками прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

По информации официального сайта прокуратуры Павлодарской области, КГУ "Константиновский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг" были заключены договоры с поставщиками по 40 лотам на поставку мягкого инвентаря, одежды и обуви для опекаемых.

В технической спецификации указано о согласовании характеристики товаров через WhatsApp, что является недопустимым.

В других государственных учреждениях Павлодарской области вразрез требованиям Закона РК "О государственных закупках" (п.2 ст.38) по 7 закупкам незаконно указаны фирменные наименования товаров, определяющих принадлежность отдельному потенциальному поставщику. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Также было пресечено неэффективное расходование бюджетных средств.

Так, по представлению прокуратуры отменена государственная закупка на освещение железнодорожного моста через Иртыш в Павлодаре, заявленная сумма составила 150 млн тенге.

Заказчиком являлся отдел ЖКХ вместо филиала АО "КТЖ", на балансе которого числится ж/д мост. Денежные средства перераспределены на ремонт автодорог.

Виновное лицо привлечено к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге отменили в области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года.

Также стало известно, что госзакупки сделают более прозрачными в Казахстане. При их организации выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену. Проект был принят в мажилисе.

Подчеркивалось, что одним из главных источников коррупционных рисков при проведении государственных закупок являлось участие людей в принятии решения о выборе поставщика – это решала конкурсная комиссия.