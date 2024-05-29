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Почти 40 млрд тенге выделят из госрезерва: на что потратят деньги, объяснили в кабмине

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Пачки денег лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Из госрезерва выделяется 39,9 млрд тенге для строительства и модернизации районных и сельских медучреждений в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства, премьер-министром Олжасом Бектеновым подписано постановление о выделении из резерва правительства 39,9 млрд тенге. Уточняется, что деньги выделяются для строительства и модернизации медучреждений в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".

"Предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и модернизация центральных районных больниц.

Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации (ПСД). В связи с этим средства из резерва правительства в размере чуть более 39 млрд 987 млн тенге будут направлены на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова ПСД. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории", — говорится в сообщении.

Кроме того, часть выделенных средств, по информации пресс-службы правительства, пойдет на:

  • завершение капитального ремонта здания роддома Аркалыкской региональной больницы;
  • капремонт двух блоков Степногорской многопрофильной городской больницы;
  • капремонт главного корпуса Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы;
  • начало капремонта Центральной больницы города Балхаш;
  • строительство пристройки к главному корпусу ангиографической операционной и размещение ангиографической установки в Многопрофильной больнице города Балхаш;
  • реконструкцию с пристройкой блока к зданию Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы и строительство там же инфекционного отделения на 30 коек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2108664-pochti-40-mlrd-tenge-vydelyat-iz-gosrezerva-na-chto-potratyat-dengi-obyasnili-v-kabmine/

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