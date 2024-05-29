Почти 40 млрд тенге выделят из госрезерва: на что потратят деньги, объяснили в кабмине
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Из госрезерва выделяется 39,9 млрд тенге для строительства и модернизации районных и сельских медучреждений в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства, премьер-министром Олжасом Бектеновым подписано постановление о выделении из резерва правительства 39,9 млрд тенге. Уточняется, что деньги выделяются для строительства и модернизации медучреждений в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".
"Предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и модернизация центральных районных больниц.
Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации (ПСД). В связи с этим средства из резерва правительства в размере чуть более 39 млрд 987 млн тенге будут направлены на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова ПСД. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории", — говорится в сообщении.
Кроме того, часть выделенных средств, по информации пресс-службы правительства, пойдет на:
- завершение капитального ремонта здания роддома Аркалыкской региональной больницы;
- капремонт двух блоков Степногорской многопрофильной городской больницы;
- капремонт главного корпуса Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы;
- начало капремонта Центральной больницы города Балхаш;
- строительство пристройки к главному корпусу ангиографической операционной и размещение ангиографической установки в Многопрофильной больнице города Балхаш;
- реконструкцию с пристройкой блока к зданию Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы и строительство там же инфекционного отделения на 30 коек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2108664-pochti-40-mlrd-tenge-vydelyat-iz-gosrezerva-na-chto-potratyat-dengi-obyasnili-v-kabmine/