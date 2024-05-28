Не всем быть курьерами: Шарлапаев заявил, что Казахстану нужно развивать промышленность

На брифинге в кабмине министр промышленности заявил, что курьерских сумок на всех казахстанцев не хватит – так он подвел к мысли, что нужно развивать производство, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас мы производим сидения для автомобилей, диски и пластик для авто, шины. Реализуется проект по сборке и локализации мультимедийных систем. Дальше мы перейдем к отливке крупных пластиковых изделий – бампера, потому что логистически их невыгодно возить и занимают много места.

Есть простой тезис – если мы не будем развивать промышленность, то у нас на всех коробок с надписью "Glovo" или "Яндекс.еда" не хватит. Моя принципиальная позиция, что мы должны развивать промышленность", - заявил министр Канат Шарлапаев.

Он добавил, что если Казахстан не будет вкладывать деньги в промышленность, страна останется на обочине экономического развития.

"Я этого не хочу", - подытожил Шарлапаев.

Напомним, на расширенном заседании обновленного правительства в феврале глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о деятельности созданного в прошлом году Минпрома, указав на то, что нужно придать новый импульс промышленному развитию страны.

Министерство, по словам президента, должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов.

"Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основу экономического роста на многие годы вперед. Речь идет как о модернизации действующих производств, так и о развитии совершенно новых для нашей страны секторов промышленности", – заявил президент Токаев.

Тогда же Токаев призвал развивать новые направления производства, отметив, что в противном случае "тотальный импорт может стать хроническим" для Казахстана.

Между тем сегодня стало известно, что в Казахстане запустили петицию за рост доходов населения и развитие промышленности запустили в Казахстане, в рамках которой от правительства требуются активные действия по открытию новых предприятий и созданию диверсифицированной экономики.