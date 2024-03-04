Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца этого года

Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи до конца 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщается на официальном сайте Министерства энергетики РК, Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в день. До конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки.

"В дальнейшем в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тысяч баррелей в день, объявленному Казахстаном в апреле 2023 года. Оно продлится до конца декабря 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго пояснили, что дополнительное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Напомним, в апреля прошлого года стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре прошлого года в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа – 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

А в конце ноября сообщалось, что наша страна дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.