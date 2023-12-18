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30 лет независимости Казахстана

"Продолжает стойко переносить внешние штормы": как экономика Казахстана пережила 2023 год

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Калькулятор и монеты
Калькулятор и монеты. Иллюстративное фото: iStock / Getty Images Plus

В правительстве Казахстана подвели итоги года в экономическом секторе, согласно которым экономика страны адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра.

"Казахстан на пути к своим стратегическим целям продолжает стойко переносить внешние штормы, адаптируясь к стремительно меняющимся условиям.

В нынешнем году была продолжена реализация масштабных реформ, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Предвыборной программе и посланиях народу Казахстана. Вступили в силу новые законодательные нормы, стартовала работа по ряду крупных государственных инициатив, включая нацпроекты "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

Наряду с этим продолжилась реализация антикризисных мер правительства, что позволило снизить высокое давление внешних шоков и заложить основу для экономического развития на предстоящий период", – говорится в сообщении правительства.

Итоги года, графика
Итоги года. Источник: primeminister.kz

В правительстве отдельно озвучили главные экономические показатели. Так, по версии чиновников, итоги года выглядят так:

  • Экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%.
  • В целом ВВП на душу населения вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс.
  • Инфляция в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года.
  • По итогам 6 месяцев привлечены $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций.
  • По итогам года планируется выйти на отметку порядка $27 млрд.
  • Во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тыс. рабочих мест.
  • Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге.
  • Рекордными темпами растет производство в машиностроении – на 26,8%.
  • В текущем году Казахстан экспортировал товаров на $65 млрд. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг $21 млрд.
  • Улучшены условия по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей".
  • Отменены 10 тыс. излишних требований к бизнесу.
  • Ежегодно увеличивается государственная поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование).
  • В частности, по линии холдинга "Байтерек" на эти цели направлены 2,3 трлн тенге.
  • Поддержка малого и среднего предпринимательства выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.

Кроме того, как отметили в правительстве, с начала работы Комиссии по демонополизации экономики в республиканскую и коммунальную собственность были приняты пакеты акций и доли участия в 15 компаниях, 7 зданий, свыше 160 ж/д путей и сооружений, и прочее имущество (более 2 тыс. ед.).

"Наряду с этим денежные средства на сумму 1 млрд тенге направлены в ОФ "Қазақстан халқына". В Фонд поддержки инфраструктуры образования направлено порядка 2 млрд тенге.

В порядке превентивных мер по недопущению появления новых частных операторов из Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы исключены 217 социально значимых, в том числе стратегически важных объектов", – заключили власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2051307-prodolzhaet-stoyko-perenosit-vneshnie-shtormy-kak-ekonomika-kazahstana-perezhila-2023-god/

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