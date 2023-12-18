"Продолжает стойко переносить внешние штормы": как экономика Казахстана пережила 2023 год

В правительстве Казахстана подвели итоги года в экономическом секторе, согласно которым экономика страны адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра.

"Казахстан на пути к своим стратегическим целям продолжает стойко переносить внешние штормы, адаптируясь к стремительно меняющимся условиям.

В нынешнем году была продолжена реализация масштабных реформ, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Предвыборной программе и посланиях народу Казахстана. Вступили в силу новые законодательные нормы, стартовала работа по ряду крупных государственных инициатив, включая нацпроекты "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

Наряду с этим продолжилась реализация антикризисных мер правительства, что позволило снизить высокое давление внешних шоков и заложить основу для экономического развития на предстоящий период", – говорится в сообщении правительства.

Итоги года. Источник: primeminister.kz

В правительстве отдельно озвучили главные экономические показатели. Так, по версии чиновников, итоги года выглядят так:

Экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%.

к новым внешним условиям и в текущем году вышла По итогам января-ноября он составил тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне В целом ВВП на душу населения вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс.

Инфляция в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года.

По итогам 6 месяцев привлечены $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций.

По итогам года планируется выйти на отметку порядка $27 млрд.

Во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тыс. рабочих мест.

на с созданием рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге.

Рекордными темпами растет производство в машиностроении – на 26,8%.

В текущем году Казахстан экспортировал товаров на $65 млрд. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг $21 млрд.

Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг Улучшены условия по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей".

по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей". Отменены 10 тыс. излишних требований к бизнесу.

к бизнесу. Ежегодно увеличивается государственная поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование).

субъектов предпринимательства В частности, по линии холдинга "Байтерек" на эти цели направлены 2,3 трлн тенге.

Поддержка малого и среднего предпринимательства выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.

Кроме того, как отметили в правительстве, с начала работы Комиссии по демонополизации экономики в республиканскую и коммунальную собственность были приняты пакеты акций и доли участия в 15 компаниях, 7 зданий, свыше 160 ж/д путей и сооружений, и прочее имущество (более 2 тыс. ед.).

"Наряду с этим денежные средства на сумму 1 млрд тенге направлены в ОФ "Қазақстан халқына". В Фонд поддержки инфраструктуры образования направлено порядка 2 млрд тенге.

В порядке превентивных мер по недопущению появления новых частных операторов из Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы исключены 217 социально значимых, в том числе стратегически важных объектов", – заключили власти.