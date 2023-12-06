Депутат заявил о возможном техническом дефолте бюджета в Казахстане
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На заседании мажилиса депутат Адиль Жубанов обратился с депзапросом к премьер-министру касательно госдолга Казахстана и заявил о возможном техническом дефолте бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.
"Государственный долг по состоянию на 1 июля 2023 года составил 28,5 трлн тенге. Расходы республиканского бюджета на обслуживание долга составят к 2026 году 3,5 трлн тенге, 14% от всех расходов. Такими темпами к 2030-му году расходы на обслуживание долга составят до 49% к ВВП.
Причем темпы роста правительственного долга значительно опережают среднегодовые темпы роста ВВП. Если в ближайшем будущем не предпринять мер по исправлению данной ситуации, то это вполне может привести к техническому дефолту бюджета нашей страны", – заявил депутат Адиль Жубанов.
В качестве предлагаемых мер он озвучил следующее:
- во избежание в ближайшие годы технического дефолта срочно принять меры по увеличению доходной части бюджета;
- провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, субсидий и других преференций, в том числе по НДС с последующим внедрением практики их паспортизации;
- в дальнейшем обеспечить проведение на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, предоставления субсидий и иных преференций с выработкой решений о целесообразности их дальнейшего применения;
- совершенствовать подходы к отнесению на вычет расходов банками второго уровня;
- предусмотреть преференции, налоговые льготы и преимущества перерабатывающим предприятиям и производителям готовой продукции перед экспортерами сырья;
- исключить из Налогового кодекса все нормы, представляющие льготы индивидуального характера.
Как объясняет РБК, технический дефолт — неспособность сейчас погасить обязательства, но возможность их все же выполнить в будущем. Если в рамках технического дефолта, который ограничен конкретными сроками, обязательства не выполняются, то наступает обычный, или простой дефолт.
Дефолт — неспособность платить по всем долгам или части своих обязательств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049408-deputat-zayavil-o-vozmozhnom-tehnicheskom-defolte-byudzheta-v-kazahstane/