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Депутат заявил о возможном техническом дефолте бюджета в Казахстане

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании мажилиса депутат Адиль Жубанов обратился с депзапросом к премьер-министру касательно госдолга Казахстана и заявил о возможном техническом дефолте бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

"Государственный долг по состоянию на 1 июля 2023 года составил 28,5 трлн тенге. Расходы республиканского бюджета на обслуживание долга составят к 2026 году 3,5 трлн тенге, 14% от всех расходов. Такими темпами к 2030-му году расходы на обслуживание долга составят до 49% к ВВП.

Причем темпы роста правительственного долга значительно опережают среднегодовые темпы роста ВВП. Если в ближайшем будущем не предпринять мер по исправлению данной ситуации, то это вполне может привести к техническому дефолту бюджета нашей страны", – заявил депутат Адиль Жубанов.

В качестве предлагаемых мер он озвучил следующее:

  1. во избежание в ближайшие годы технического дефолта срочно принять меры по увеличению доходной части бюджета;
  2. провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, субсидий и других преференций, в том числе по НДС с последующим внедрением практики их паспортизации;
  3. в дальнейшем обеспечить проведение на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, предоставления субсидий и иных преференций с выработкой решений о целесообразности их дальнейшего применения;
  4. совершенствовать подходы к отнесению на вычет расходов банками второго уровня;
  5. предусмотреть преференции, налоговые льготы и преимущества перерабатывающим предприятиям и производителям готовой продукции перед экспортерами сырья;
  6. исключить из Налогового кодекса все нормы, представляющие льготы индивидуального характера.

Как объясняет РБК, технический дефолт — неспособность сейчас погасить обязательства, но возможность их все же выполнить в будущем. Если в рамках технического дефолта, который ограничен конкретными сроками, обязательства не выполняются, то наступает обычный, или простой дефолт.

Дефолт — неспособность платить по всем долгам или части своих обязательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2049408-deputat-zayavil-o-vozmozhnom-tehnicheskom-defolte-byudzheta-v-kazahstane/

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