Депутат заявил о возможном техническом дефолте бюджета в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Адиль Жубанов обратился с депзапросом к премьер-министру касательно госдолга Казахстана и заявил о возможном техническом дефолте бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

"Государственный долг по состоянию на 1 июля 2023 года составил 28,5 трлн тенге. Расходы республиканского бюджета на обслуживание долга составят к 2026 году 3,5 трлн тенге, 14% от всех расходов. Такими темпами к 2030-му году расходы на обслуживание долга составят до 49% к ВВП.

Причем темпы роста правительственного долга значительно опережают среднегодовые темпы роста ВВП. Если в ближайшем будущем не предпринять мер по исправлению данной ситуации, то это вполне может привести к техническому дефолту бюджета нашей страны", – заявил депутат Адиль Жубанов.

В качестве предлагаемых мер он озвучил следующее:

во избежание в ближайшие годы технического дефолта срочно принять меры по увеличению доходной части бюджета; провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, субсидий и других преференций, в том числе по НДС с последующим внедрением практики их паспортизации; в дальнейшем обеспечить проведение на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, предоставления субсидий и иных преференций с выработкой решений о целесообразности их дальнейшего применения; совершенствовать подходы к отнесению на вычет расходов банками второго уровня; предусмотреть преференции, налоговые льготы и преимущества перерабатывающим предприятиям и производителям готовой продукции перед экспортерами сырья; исключить из Налогового кодекса все нормы, представляющие льготы индивидуального характера.

Как объясняет РБК, технический дефолт — неспособность сейчас погасить обязательства, но возможность их все же выполнить в будущем. Если в рамках технического дефолта, который ограничен конкретными сроками, обязательства не выполняются, то наступает обычный, или простой дефолт.

Дефолт — неспособность платить по всем долгам или части своих обязательств.