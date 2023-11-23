"Была неверная информация": "Отбасы банк" останется банком второго уровня, заявил Смаилов

В кулуарах сената премьер Алихан Смаилов еще раз озвучил, как изменится "Отбасы банк" – он не лишится статуса банка второго уровня, но получит дополнительные функции, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу правительства Смаилова попросили пояснить статус "Отбасы банка" во избежание путаницы – информацию о его преобразовании в Национальный институт развития многие поняли как лишение "Отбасы банка" статуса банка – в соцсетях казахстанцы стали переживать о своих депозитах и ипотеках.

"Информация была неверно либо озвучена, либо воспринята. На самом деле там же находились и представители Нацбанка, и АРРФР, и они подтвердили, что регулирование "Отбасы банка" не будет не уменьшено, ни изменено в связи с тем, что у "Отбасы банка" появляются новые функции.

Таким образом, "Отбасы "банк был и остается банком второго уровня, был и остается под регулированием АРРФР, как регулятора финансового рынка и финорганизаций, и Нацбанка. В этом смысле не меняется статус "Отбасы банка", ему лишь добавляются функции по введению реестра очередников, которые нуждаются в жилье", - заявил Смаилов.

Напомним, накануне депутаты мажилиса одобрили проект закона, которым "Отбасы банк" преобразуется в национальный институт развития.

Глава Минпрома сообщил, что в рамках законопроекта предлагается передать в "Отбасы банк" функции о постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилища - эти функции пока находятся у местных исполнительных органов. При этом обеспечение жильем очередников путем строительства и приобретения жилья остается в компетенции местных исполнительных органов.

Также сообщалось, что предусматривается также выведение "Отбасы банка" из системы банков второго уровня.

Однако позже председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сообщила, что организация сохранит статус банка второго уровня. Она пояснила, что будут лишь расширены функции самого банка.