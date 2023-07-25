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Передумали ли в Казахстане строить АЭС, рассказал глава Минэнерго

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Атомная электростанция
АЭС. Иллюстративное фото: Chris Rogers / Getty Images

Глава Министерства энергетики РК в кулуарах кабмина высказался о целесообразности строить в Казахстане атомную электростанцию, передает корреспондент NUR.KZ.

В беседе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым журналисты напомнили недавнее заявление руководителя "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова. Глава холдинга говорил, что нужно определить целесообразность строительства АЭС, так как это "очень недешевое удовольствие". А также затронул при этом вопросы экологии.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, значит ли это, что власти передумали строить АЭС в Казахстане.

"Как вы знаете, сейчас достаточно большое внимание уделяется вопросам развития генерации Республики Казахстан, рассматриваются конкретные проекты по развитию большой энергетики, в частности, планируется модернизация Экибастузского энергоузла, строительство большого количества энергообъектов на юге страны. Один из проектов, который находится в поле внимания правительства – строительство атомной станции в Республике Казахстан", – заявил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, есть соответствующая дорожная карта, в рамках которой на данном этапе планируется проведение общественных слушаний и определение площадки строительства данной станции.

"Дальнейшее решение будет приниматься исходя из результатов данных общественных слушаний и консультации правительства с привлечением экспертов.

Тот конкурс, который проводит в настоящее время компания "Казахстанские атомные электрические станции", он является действующим. Там есть несколько потенциальных участников. Строительство атомной станции. Мы об этом много раз говорили.

Мы расширили круг участников и работаем в соответствии с дорожной картой. Все решения будут приниматься в соответствии с данным документом", – добавил министр.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029973-peredumali-li-v-kazahstane-stroit-aes-rasskazal-glava-minenergo/

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