На что жалуются иностранные инвесторы, рассказали в МИД Казахстана

Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр иностранных дел Алмас Айдаров в СЦК сегодня рассказал, с какими проблемами сталкиваются инвесторы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмас Айдаров сообщил, что МИД изучает проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы.

По его словам, идет обширный опрос инвесторов и также есть сервисный блок по опросу инвесторов по проблемам, с которыми они сталкиваются в Казахстане.

"Если брать по большим блокам, то в процессе инициации проектов здесь каких-то проблем не наблюдается, то есть и обработка запросов, и первичные встречи, и приезд инвесторов - здесь все отлажено, удовлетворяет инвесторов. В вопросе проработки они отмечают сложности по предоставлению технических условий - практически во всех регионах это наблюдается. Вопросы подведения инфраструктуры - традиционно сложный вопрос с учетом нашей большой территории и отдаленности некоторых месторождений или же площадок", - заявил вице-министр.

Указывают, по его словам, инвесторы и на то, что в Казахстане затруднен доступ к сырью и получению финансовых инструментов.

Еще один минус Казахстана, по мнению инвесторов, - высокие процентные ставки банков второго уровня.

"По закрытию сделки - заключение инвестиционных контрактов. Отмечается, что инвесторы быстро это делают, есть небольшие трудности с подписанием соглашений об инвестициях. Это большое соглашение, там больше обработка занимает время, так как это новый инструмент, и над ним мы сейчас работаем. И в ходе самой реализации инвесторы отмечают нехватку квалифицированной рабочей силы", - резюмировал Алмас Айдаров.

Отметим, что в июне на Международном форуме "Астана" Касым-Жомарт Токаев обратился к иностранным инвесторам. Президент отметил, что несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает оставаться экономическим двигателем в Центральной Азии - страна продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции и предоставляем особые условия для ведения бизнеса.

Токаев пригласил инвесторов рассмотреть новые возможности для бизнеса и экономического партнерства.

Напомним, ранее аким Абайской области Нурлан Уранхаев отмечал, что постановлением правительства РК в 2022 году утвержден Комплексный план социально-экономического развития области на 2023-2027 годы, который должен привлечь в регион инвестиции на сумму 1,9 трлн тенге для реализации 102 мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029419-na-chto-zhaluyutsya-inostrannye-investory-rasskazali-v-mid-kazahstana/