Почти 5 млрд тенге выделило правительство на ремонт МАЭК после аварий

МАЭК. Иллюстративное фото: maek.kz

4,9 млрд тенге было выделено для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК).

Средства в сумме порядка 4,9 млрд тенге выделены из резерва правительства для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области", – говорится в публикации.

Соответствующее постановление было принято правительством.

️Отмечается, что финансирование выделили на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО "МАЭК".

️Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать их надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей.

Напомним, по итогам работы госкомиссией по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и АНПЗ, были выявлены системные недостатки в работе энергопредприятий.

️В правительстве уверяют, что для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем будет принят ряд неотложных и системных мер.

В их числе:

модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК";

усиление западной энергетической зоны;

обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника;

соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.

Напомним, 3 июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подача электричества в Атырау возобновилась вечером этого же дня, электроэнергию восстановили и на Атырауском НПЗ.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

Вскоре премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру, а также посетил Актау с рабочей поездкой. Тогда же он сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

6 июля стало известно, что ремонт энергоблока на Мангистауском АЭК завершен. Однако на следующий день он вновь вышел из строя.

Недавно глава правительства встретился с президентом и доложил о ходе расследования аварий на МАЭК и АНПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029194-pochti-5-mlrd-tenge-vydelilo-pravitelstvo-na-remont-maek-posle-avarii/