Почти 5 млрд тенге выделило правительство на ремонт МАЭК после аварий
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4,9 млрд тенге было выделено для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
"Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК).
Средства в сумме порядка 4,9 млрд тенге выделены из резерва правительства для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области", – говорится в публикации.
Соответствующее постановление было принято правительством.
️Отмечается, что финансирование выделили на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО "МАЭК".
️Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать их надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей.
Напомним, по итогам работы госкомиссией по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и АНПЗ, были выявлены системные недостатки в работе энергопредприятий.
️В правительстве уверяют, что для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем будет принят ряд неотложных и системных мер.
В их числе:
- модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК";
- усиление западной энергетической зоны;
- обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника;
- соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.
Напомним, 3 июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.
Подача электричества в Атырау возобновилась вечером этого же дня, электроэнергию восстановили и на Атырауском НПЗ.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.
Вскоре премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру, а также посетил Актау с рабочей поездкой. Тогда же он сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.
6 июля стало известно, что ремонт энергоблока на Мангистауском АЭК завершен. Однако на следующий день он вновь вышел из строя.
Недавно глава правительства встретился с президентом и доложил о ходе расследования аварий на МАЭК и АНПЗ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029194-pochti-5-mlrd-tenge-vydelilo-pravitelstvo-na-remont-maek-posle-avarii/