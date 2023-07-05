"Нужно завершить за 2-3 года, а не тянуть 5 лет": Смаилов о запуске автономного энергоисточника на АНПЗ

Алихан Смаилов прибыл в Атырау. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов прибыл в Атырау с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с ситуацией на АНПЗ и ходом восстановления после аварийной остановки, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Правительственная группа осмотрела комплекс по производству ароматических углеводородов и комплекс по глубокой переработке нефти. Здесь же генеральный директор завода Мурат Досмуратов представил доклад о принимаемых мерах по выведению производства на полную мощность после аварии на МАЭК и остановки АНПЗ. Он также сообщил, что в настоящее время ведется разработка проекта строительства собственной газотурбинной электростанции.

Премьер-министр подчеркнул, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из важнейших предприятий для стабильного развития экономики страны.

Алихан Смаилов посетил АНПЗ. Фото: primeminister.kz

"3 июля из-за аварийного отключения энергии был остановлен практически весь завод. Подобные ситуации имели место и два года назад. Уже тогда стало понятно, что предприятию нужен собственный источник электроснабжения, можно было сделать соответствующие выводы. Конечно, это не только ответственность АНПЗ, "КазМунайГаз" тоже должен был провести необходимую работу", — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, подобные стратегические объекты в обязательном порядке должны иметь автономные источники жизнеобеспечения. Что касается АНПЗ, Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию проекта по запуску собственной газотурбинной электростанции.

Алихан Смаилов посетил АНПЗ. Фото: primeminister.kz

"Завод – объект стратегической важности, он не должен быть зависимым от внешних поставок электроэнергии. То есть в случае аварийного отключения должна запускаться ваша собственная подстанция, которая будет обеспечивать стабильную работу предприятия. Данный проект надо не растягивать до 2028 года, а реализовать в ближайшие 2-3 года. Нужно ускорять этот процесс", — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к руководителям КМГ и АНПЗ.

Мурат Досмуратов также проинформировал Алихана Смаилова о том, что, несмотря на аварийную ситуацию, отгрузка нефтепродуктов с завода не прекращалась и по-прежнему идет в обычном режиме.

"Завод ежедневно отгружает порядка 5 тыс. тонн бензина и 6 тыс. тонн дизельного топлива. Сейчас отгрузка идет из накопленных запасов. В целом на сегодня имеется 22 тыс. тонн бензина, 26 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн авиакеросина. То есть у нас достаточно запасов нефтепродуктов, чтобы в полном объеме исполнять план отгрузки вплоть до выхода завода на полную мощность", — сказал гендиректор АНПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027741-nuzhno-zavershit-za-2-3-goda-a-ne-tyanut-5-let-smailov-o-zapuske-avtonomnogo-energoistochnika-na-anpz/