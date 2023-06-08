Обвинивший Жигули Дайрабаева в незаконной покупке дома выиграл суд по этому делу

Жигули Дайрабаев. Фото: с личной страницы в Facebook

Суд рассмотрел гражданское дело о продаже дома в Жамбылской области депутату мажилиса Жигули Дайрабаеву. Решение было принято в пользу истца. Подробности озвучила пресс-служба суда района Турара Рыскулова, передает корреспондент NUR.KZ.

Истцом выступил Саит Рузиев. В числе ответчиков - его бывшая жена и мажилисмен Жигули Дайрабаев.

Как указывается в пресс-релизе, в суд района Турара Рыскулова обратился мужчина с иском к ответчикам о признании договора купли-продажи жилого дома от 5 ноября 2021 года недействительным.

Также он потребовал признать недвижимое имущество в селе Сарымолдаева Меркенского района совместно нажитым супругами и определить в нем свою долю в размере 1/2 части.

Материалами дела установлено, что истец и ответчица с 2002 года состояли в браке, а в 2017 году решили развестись.

В 2021 году между экс-супругой Саита Рузиева и Жигули Дайрабаевым была оформлена сделка купли-продажи совместно нажитого имущества - жилого дома, без согласия истца.

"В 2022 году определением Жамбылского областного суда решение о расторжении брака от 2017 года было отменено в связи с отсутствием истца при рассмотрении дела и официально брак между супругами был расторгнут лишь в 2022 году.

Данное спорное имущество, на которое претендует истец, является совместно нажитым имуществом, что подтверждается материалами дела", - отметили в пресс-службе суда района Турара Рыскулова.

При этом, добавили в суде, в ходе заседания было установлено, что в 2007 году спорный объект был зарегистрирован за ответчицей на основании решения комиссии по легализации недвижимого имущества.

"Согласно требованиям Кодекса "О браке (супружестве) и семье" имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Судом установлено, что при реализации ответчиком спорного имущества не было получено нотариально удостоверенное согласие истца, что и явилось основанием для вынесения решения об удовлетворении иска.

Решение не вступило в законную силу", - резюмировали в суде.

Напомним, ранее Жигули Дайрабаев комментировал слухи о своем участии в незаконных действиях с недвижимостью. По его словам, договор, заключенный через нотариуса, был законным, и права собственников жилья были сохранены.

"Я даже не знаю гражданина, который требует деньги. Насколько я знаю, он бывший муж женщины, которая продала дом. Я не тот человек, который вмешивается в отношения взрослых людей.

Этот гражданин воспользовался моим положением и выбрал путь вымогательства. Скажу, что это не в первый раз. Некоторое время назад человек, обвинивший меня, был наказан и оштрафован судом за клевету на меня. Если они не прекратят это делать, мне снова придется обращаться в суд", - заявил мажилисмен.

Также в начале апреля стало известно, что сыновей Жигули Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники, однако часть денег была похищена и потрачена на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023987-obvinivshiy-zhiguli-dayrabaeva-v-nezakonnoy-pokupke-doma-vyigral-sud-po-etomu-delu/