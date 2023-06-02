Казахстанцы стали реже ходить в бани из-за высоких цен, заявил депутат

Баня. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Ерлан Саиров сегодня на заседании партии Amanat заявил, что казахстанцы стали реже посещать баню из-за растущих цен как на продукты, так и на услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

Саиров в мажилисе заявил, что перед докладами о ценах в стране чиновники и депутаты должны посещать рынки и предоставлять реальные цифры.

Он отметил, что инфляция в Кыргызстане и Узбекистане ниже казахстанской.

"Рост ВВП поглощается инфляцией. Допустим, я хожу на рынок "Артем" и в супермаркет Small – ежедневно потребляемые продукты, такие как как масло, хлеб, макароны, рис, выросли на 80%.

Почему мы не говорим об этом? Еще я хожу в баню "Керемет". Сейчас народ ходит в баню не один раз в неделю, а один раз в две недели. Почему? Потому что цены там тоже выросли", – заявил депутат.

Также ранее депутат мажилиса Юлия Кучинская высказала сомнение в реальности официальных показателей по средней заработной плате.

"Но, если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в другом Казахстане. Средний уровень заработной платы – 340 тыс. тенге. Я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности она в 3-4 раза меньше у большей части населения", – сказала она.

Между тем, как в середине мая сообщали эксперты, несмотря на то, что годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах, в некоторых из них она остается высокой. В частности, рост цен на товары и услуги выше общереспубликанского уровня зафиксирован в 12 регионах страны.

Продукты питания сильнее всего подорожали в Мангистауской (22,6%), Западно-Казахстанской (19,8%) и Кызылординской (19,7%) областях. А непродовольственные товары – в Астане (26,4%), Восточно-Казахстанской (20,0%) и Северо-Казахстанской (19,6%) областях.

Цены на платные услуги за год сильно выросли в Акмолинской (17,6%), Улытауской (17,3%) и Мангистауской (16,5%) областях. Выше республиканского уровня их рост сложился еще в девяти регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023140-kazahstantsy-stali-rezhe-hodit-v-bani-iz-za-vysokih-tsen-zayavil-deputat/