Депутат высказался об активах родственников Назарбаева и Есимова

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутат Ермурат Бапи в мажилисе обратился с запросом к генпрокурору страны, поинтересовавшись, что мешает ему опубликовать данные о коррупции и хищениях в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат предложил генпрокурору Берику Асылову не ждать введения закона о возврате вывезенных из Казахстана активов, который сейчас находится на рассмотрении в мажилисе, а начать расследование в отношении клептократов.

В своем обращении Бапи рассказал об активах дочери мужа Дариги Назарбаевой, зятя Ахметжана Есимова и внука Нурсултана Назарбаева – Нурали Алиева.

"Знаете ли вы компанию "Tethys", которая продает казахстанский газ за границу? Если не знаете, загляните в реестр мировых компаний по торговле газом. Одна из основных ее владельцев – дочь Кайрата Шарипбаева, по открытой информации вы знаете, что Шарипбаев – муж Дариги Назарбаевой", – заявил депутат.

Ссылаясь на расследовавших этот факт СМИ, он сообщил, что якобы эта компания вывела более 20 млрд долларов через другую контролируемую Шарипбаевым компанию.

"На эти огромные средства действительно можно нанять 20 тысяч террористов. Вы должны хорошо знать, что миллиарды – резерв реваншизма", – заявил Бапи.

Еще один пример депутат привел с активами зятя Ахметжана Есимова – Галымжана Есимова.

"Власти Швейцарии выяснили, что у Галымжана Есенова на счету огромная сумма денег. Есенов – зять Есимова. Мы с вами знаем, кто такой Ахметжан Есимов.

После того, как владелец счета не смог доказать принадлежность ему денег, швейцарские следователи обратились в Генпрокуратуру Казахстана, спросив, что им известно о финансовой деятельности Галымжана Есенова. Интересно, что Генпрокуратура ответила швейцарцам", – сообщил Бапи.

Также депутат сообщил о практически бесплатной передаче компании "Транстелеком" внуку Нурсултана Назарбаева Нурали Алиеву – национальное имущество, по его словам, продали за 18,45 млрд тенге при реальной стоимости в 210 млрд тенге.

Напомним, в марте Болата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций АЗТМ в собственность государства. Такое решение кассационной инстанции опубликовано на официальном сайте Верховного суда.

В апреле стало известно, что прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность земельные участки, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, которые расположены в Жамбылском и Карасайском районах.

Позже Карасайский районный суд огласил решение по гражданскому делу касательно авторынка "Барыс", одним из ответчиков выступал Болат Назарбаев. Прокуратура подала иск о признании недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков – суд частично удовлетворил его.

Между тем в мае спикер сената Маулен Ашимбаев ответил на вопрос журналистов, должно ли быть расследовано то, каким образом родные первого президента попали в список богатейших людей Казахстана.

"Все подобные вопросы должны решаться в рамках закона", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022836-deputat-vyskazalsya-ob-aktivah-rodstvennikov-nazarbaeva-i-esimova/