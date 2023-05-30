Жамаубаев высказался о замороженных средствах ЕАБР

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минфина сегодня в кулуарах кабмина рассказал, знало ли правительство при покупке доли России в ЕАБР, что часть средств заблокирована, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев заверил, что в момент покупки доли в ЕАБР часть средств не была заблокирована.

"Данный вопрос обсуждали с прошлого года. Надо было все оперативно решить. Но, тем не менее, часть средств заблокирована. Но мы сейчас ведем переговоры. Здесь самое главное - правильно выстроить переговорный процесс, потому что сам банк не находится в санкционном списке. Просто определенные средства заморожены", - добавил он.

Министр попросил не создавать негативный фон вокруг этого банка.

"Банк работает. Очень много проектов реализует в Казахстане. Более 40% инвестпроектов направлены именно на Казахстан. Поэтому мы объясняем властям Евросоюза, что не надо будоражить и вокруг этого делать сенсацию, чтобы эти деньги пришли в Казахстан", - добавил глава Минфина.

Его также спросили, через какое время решится этот вопрос.

"Там около 700 млн долларов, которые заморожены. Это переговорный процесс. Мы должны убедить власти Евросоюза, что эти деньги будут назначены в Казахстан", - ответил он.

Напомним, в апреле текущего года в СМИ появилась информация, что в прошлом году из-за ограничений Евросоюза, введенных против России, были заблокированы средства на счетах Национального расчетного депозитария (российской небанковской кредитной организации, являющейся центральным депозитарием России), в том числе средства Евразийского банка развития, участником которого является и Казахстан.

В ЕАБР подтвердили, что в июне 2022-го Европейский Союз ввел блокирующие санкции против НРД.

В фининституте добавили, что в результате блокировки средств попавшего под санкции НРД заблокированы также оказались средства различных зарубежных компаний и организаций, находившихся на счетах НРД.

Также в ЕАБР сообщили, что подали соответствующее заявление о разблокировке средств в бельгийские регулирующие органы.

На официальном сайте Евразийского банка развития сообщается, что ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022612-zhamaubaev-vyskazalsya-o-zamorozhennyh-sredstvah-eabr/