Главу СПК "Байконур" уволили из-за растраты продовольствия в Кызылординской области

Заседание в акимате. Фото: акимат Кызылординской области

Главу АО "СПК "Байконур" освободили от должности, а руководителю управления сельского хозяйства объявили строгий выговор в Кызылординской области, сообщается на официальном сайте акимата региона.

Сообщается, что 29 мая на заседании под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева была дана соответствующая оценка работе корпорации, допустившей растрату продовольствия.

Как отметили в акимате, 26 мая в соцсетях распространилось видео с выброшенными на свалку овощными отходами.

"Акционерное общество "СПК "Байконур" подтвердило ликвидацию отходов 25 мая, объяснив ее потерей веса продуктов при хранении, что считается естественной убылью", – говорится в сообщении.

Тем не менее глава региона заявил, что это ошибка главы корпорации и потери можно было предотвратить.

"Самат Нурахметович, действительно, этот поступок вызвал недовольство жителей. Зная, что проблема существует уже давно, вам нужно было вместе со своими специалистами рассмотреть способы использования продуктов на складе для других целей. Дождавшись, пока 126 тонн продукции станет непригодной для использования, они не изыскали альтернативных путей ее утилизации. Это показывает, что вы, как руководитель, не смогли должным образом координировать работу. Среди нас нет места людям, которые не радеют за общие интересы", –заявил аким.

Так, отмечается, что председатель правления АО "СПК "Байконур" Самат Ерниязов был освобожден от должности, а руководителю областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгату Дуйсебаеву был объявлен строгий выговор.

Также в акимате сообщили, что по данному инциденту будет создана специальная комиссия, обстоятельства происшествия будут тщательно проверены. Чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторилась, поручено выработать соответствующие рекомендации.

По данным с официального сайта акимата Кызылординской области, Самат Ерниязов был назначен председателем правления СПК "Байконур" 19 июля 2022 года.

Добавим, как сообщается в Концепции развития социально-предпринимательских корпораций (СПК), идея создания таких корпораций в регионах впервые была озвучена президентом РК 1 марта 2006 года в Послании народу Казахстана.

Сегодня деятельность СПК направлена на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, создание новых и модернизацию существующих производств, привлечение инвестиций, реализацию правительственных инициатив.

Каждая такая корпорация является своего рода региональным институтом развития, который способствует усилению кооперации.

Миссия СПК – содействие социально-экономическому развитию региона на принципах партнерства государства и бизнеса.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022537-glavu-spk-baykonur-uvolili-iz-za-rastraty-prodovolstviya/