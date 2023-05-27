Рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало рост экономики Казахстана

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило, что суверенный кредитный рейтинг Казахстана является стабильным. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Отмечается, что агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг РК на уровне BBB, прогноз "стабильный".

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.

В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны.

Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана.

В целом, Fitch прогнозирует рост экономики РК до 4,5% в 2023 году и 4,8% в 2024 году.

Напомним, в середине мая президент Касым-Жомарт Токаев принял отчет Нацбанка РК. Тогда также сообщалось, что международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ с прогнозом "стабильный".

Отметим, что кредитный рейтинг присуждают государствам на основании их платежеспособности.

Fitch Ratings – это международное рейтинговое агентство, предоставляющее аналитические данные. Было основано в Нью-Йорке в 1913 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022278-reytingovoe-agentstvo-fitch-sprognozirovalo-rost-ekonomiki-kazahstana/