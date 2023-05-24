Могут ли в Казахстане ввести статус иноагента, ответили в Минфине

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина в кулуарах мажилиса высказался о возможности введения в Казахстане понятия "иностранный агент", передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задали журналисты. Они отметили, что в Казахстане вслед за Россией компаниям, которые получают иностранные инвестиции, хотят давать статус иноагента.

В связи с этим они поинтересовались, насколько это в нынешних реалиях приемлемый сценарий.

"В том законодательстве, которое у нас действует, не предусмотрено такого понятия, как иноагент. Есть нормы, которые предусматривают, чтобы, знаете, отслеживать источник финансирования. Если кто-то получает из-за границы финансирование, пожалуйста, сдайте декларацию. Больше ничего не надо", – заверил Ерулан Жамаубаев.

Напомним, в марте прошлого года уже поднимался вопрос о возможности введения статуса "иноагента" для иностранных СМИ в Казахстане. Тогда экс-глава МИОР Аскар Умаров заявил, что введение статуса "иноагента" не совсем подходящий для Казахстана метод.

Между тем в феврале на портале "Открытые НПА" Комитет госдоходов МФ РК подготовил проект приказа "Об утверждении правил ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных".

Согласно документу, КГД должен размещать на своем интернет-ресурсе kgd.gov.kz "Реестр лиц, получающих деньги и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства" по итогам полугодия, но не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем.

Позднее Комитет госдоходов прокомментировал поправки, отметив, что они направлены на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям. Указанный реестр будет размещен по итогам 1 полугодия 2023 года после предоставления соответствующей отчетности.

Добавим, что, согласно информации на сайте Госдумы, в России 1 декабря 2022 года вступил в силу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Иностранный агент, в соответствии с законом РФ, – это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Иноагентами могут быть признаны:

российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;

общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;

физическое лицо независимо от его гражданства.

При этом иностранным влиянием считается "предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами".

Под поддержкой понимается предоставление лицу иностранным источником денежных средств или иного имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической или иной помощи.

Иностранными источниками могут быть как иностранные государства и организации – в том числе международные, структуры без образования юрлица, – так и граждане других стран, а также российские юрлица и граждане, уже получающие зарубежное финансирование или поддержку.

В России статус иноагента уже присвоен сотням СМИ и артистам эстрады.

Добавим, что в Грузии в марте хотели принять законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Однако в Тбилиси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией и продолжались несколько дней.

Позже парламент Грузии проголосовал во втором чтении против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021864-mogut-li-v-kazahstane-vvesti-status-inoagenta-otvetili-v-minfine/