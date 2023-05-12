Настоящий дефолт США не грозит, заявил казахстанский экономист

Купюры. Иллюстративное фото: Kerem Uzel/Bloomberg/Getty Images

Возможный дефолт США стал одной из главных тем обсуждений для экономистов со всех стран. Однако казахстанский аналитик считает, что это лишь часть политической игры, передает сайт телеканала КТК.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, почему США столкнулись с угрозой дефолта и чем это грозит всему остальному миру. Дело в том, что США тратят из бюджета больше, чем собирают налогов, а недостающее берут в долг. Сейчас он превысил 31 триллион долларов – потолок уже достигнут.

Максимальный объем государственных займов органичен законом. Сейчас партии пытаются договориться об увеличении потолка госдолга. Республиканцы требуют резкого сокращения бюджетных расходов в обмен на повышение потолка госдолга, а демократы во главе с президентом настаивают, чтобы долговой лимит был повышен без предварительных условий. В целом предельный уровень необходимо повысить на полтора триллиона долларов.

Пока Министерство финансов США тратит налоговые доходы и деньги, накопленные ранее. Но без новых поступлений этого будет недостаточно уже в июне. И если порог не увеличат, то все платежи, в том числе и по имеющемуся госдолгу, придется остановить.

Американские экономисты анонсируют обрушение рынков и снижение доходов населения. Если это произойдет, то скажется на ситуации во всем мире, в том числе ив Казахстане. Но казахстанские экономисты успокаивают: полноценный дефолт в США маловероятен.

"Даже если случится технический дефолт – он уже был пять или шесть раз в истории США, в последний раз в 2013 году, – это не значит, что Америка обанкротилась, что все предприятия встали. Может немного вырасти индекс доллара.

Настоящий дефолт США не грозит. Они могут напечатать столько долларов, сколько они хотят. У них выборы скоро президентские, это элемент политической игры. Сейчас классное время ущипнуть администрацию Байдена. Показать, что республиканцы обладают силой", - считает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Негативный сценарий для Казахстана возможен, только если республиканцы и демократы все-таки не смогут договориться – и допустимый технический дефолт затянется.

"Если он затянется более чем на полгода, если они не будут платить по своим текущим облигациям, которые уже выпущены. Но на самом деле это минимальный шанс, потому что в бюджет заложено обслуживание госдолга, эти деньги есть.

Им не хватает чуть больше денег, чтобы обслуживать новые облигации. По старым они платить будут. А если по старым они не будут платить, тогда да, у нас могут быть проблемы, у нас много этих облигаций в ЕНПФ и Нацфонде. Мы просто недополучим деньги в наш фонд, и весь мир. Потому что весь мир покупает их облигации", - добавил Чеботарев.

Отмечается, что в последний раз угроза объявления дефолта над США нависла 10 лет назад. Госорганы страны две недели не работали из-за спора вокруг бюджета. Тогда предельный исчерпанный лимит превышал 16 триллионов долларов. Но позже закон, позволивший возобновить работу федерального правительства и повысить лимит госдолга, согласовали.

Сейчас Байден готовится к переговорам о бюджете с республиканцами. И пока особых колебаний курса доллара не предвидится, считают казахстанские экономисты.

Источник: КТК

Напомним, ранее президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга. После встречи он заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики.

Между тем специалисты рассказали, как дефолт в США может повлиять на казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020185-nastoyaschiy-defolt-ssha-ne-grozit-zayavil-kazahstanskiy-ekonomist/