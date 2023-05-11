"Все риски в одну корзину": против создания Агробанка высказались в Нацбанке и МНЭ

Здание банка. Иллюстративное фото: ultramarine5/Getty Images

Директор департамента развития финансовых организаций Нацбанка Батырхан Иралимов в сенате рассказал, нужно ли в Казахстане создавать отраслевой Агробанк, передает корреспондент NUR.KZ.

Иралимов отметил, что этот вопрос поднимался неоднократно.

"Нацбанк по этому вопросу выражал свою позицию, что на самом деле мы считаем нецелесообразным создание отдельного отраслевого банка. У нас в практике такие банки уже были, опыт был не совсем удачным.

Мы считаем, что все меры поддержки можно реализовывать в рамках текущих госпрограмм, в рамках бюджетных программ, через существующие институты развития. Отрасль АПК является высокорискованной. Концентрировать все риски в одном банке считаем нецелесообразным", – заявил он.

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков также высказался против создания Агробанка.

"Если мы ожидаем, что у него будут какие-то очень низкие ставки и залоговая политика будет другая – это ошибочные ожидания, потому что банк должен будет действовать в рыночной среде на рыночных условиях. Он должен будет фондироваться.

Очевидно, что он будет фондироваться на рынке, даже при том, что уставной капитал ему даст государство. Фондироваться на рынке он будет по тем ставкам, которые сейчас существуют. И итоговые ставки у него будут близки к рыночным.

Я согласен с коллегой, что это означает и собирание рисков в одну корзину, и поставит вопрос о долгосрочной устойчивости такого банка", – подчеркнул вице-министр.

Отметим, что, согласно информации на официальном сайте нацхолдинга "Байтерек", сегодня казахстанские фермеры могут получить финансирование через АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс".

Аграрная кредитная корпорация, как сообщается на сайте, предоставляет льготное финансирование субъектам АПК через прямое кредитование, а также финансирование и софинансирование преимущественно малого и среднего бизнеса через кредитные товарищества, микрофинансовые организации, региональные инвестиционные центры, банки второго уровня и лизинговые компании.

В декабре 2021-го Аграрной кредитной корпорации в рамках присоединения АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" перешли функции по кредитованию микробизнеса, оператора в сфере страхования в АПК.

АО "КазАгроФинанс" предоставляет услуги по закупу в лизинг сельхозтехники и оборудования. Во всех регионах Казахстана компания представлена 16 филиалами.

100% акций АО "КазАгроФинанс" принадлежат АО "Аграрная кредитная корпорация", отмечается на сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020136-vse-riski-v-odnu-korzinu-protiv-sozdaniya-agrobanka-vyskazalis-v-natsbanke-i-mne/