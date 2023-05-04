Доллар подорожал в Казахстане после резкого падения

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Американская валюта в Казахстане подорожала на 2,5 тенге – об этом свидетельствуют данные дневных торгов с официального сайта Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара оказался на отметке 445,29 тенге, подорожав на 2,55 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 441,5-448 тенге, продажа – 446,6-452 тенге;

в Астане: покупка – 441,5-443 тенге, продажа – 446,6-447,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 444 тенге, продажа – 447-447,5 тенге;

в Астане: покупка – 442-445 тенге, продажа – 446-449 тенге.

Напомним, вчера, 3 мая, курс доллара рухнул почти на 6,5 тенге на бирже в Казахстане. А 2 мая доллар подешевел на 4 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019374-pochti-na-3-tenge-podorozhal-dollar-v-kazahstane/