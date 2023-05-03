Где казахстанцам купить продукты подешевле, ответили в Минторговли

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК у замминистра торговли и интеграции спросили, где казахстанцам купить продукты не по завышенным ценам, поскольку в МТИ заявляют о снижении цен в стране на некоторые товары, передает корреспондент NUR.KZ.

"Анализ данных последней недели показывает, что на определенную категорию у нас снижение. Это такие товары, как гречневая крупа, сахар. Есть у нас снижение по картофелю, маслу подсолнечному. Цена снижения – от 0,7 до 2,2%, если говорить в целом по республике.

Что касается вопроса, где покупать, то прежде всего это должны быть крупные торговые сети, торговые объекты, которые оборудованы контрольно-кассовыми аппаратами.

Поскольку только через чеки при наличии сомнения, что торговая надбавка не соблюдается, можно обратиться в уполномоченные органы, наш департамент торговли, чтобы мы могли определенную реакция на факты завышения реализовать", – заявил вице-министр МТИ Арман Шаккалиев.

Он добавил, что не на все товары в Казахстане идет снижение цен – к примеру, непродовольственные товары обогнали продовольственные по росту стоимости.

Отметим, что также в Минторговли сегодня заявили, что правительству удалось приостановить рост цен на основные продукты питания в Казахстане.

Напомним, вчера глава Минторговли Серик Жумангарин рассказал, каким образом решается вопрос обеспечения населения продуктами питания и почему растут цены на некоторые из них.

Он отметил, что Казахстан обеспечен мукой собственного производства на 100%. И теперь, по его словам, нужно решать вопрос по ее переработке, чтобы обеспечивать население макаронными изделиями.

Кроме того, Жумангарин заявил, что основными импортозависимыми товарами в Казахстане являются сахар, мясо кур, сыр и творог, сливочное и подсолнечное масло, макаронные изделия, капуста и лук в период межсезонья. Однако некоторыми товарами рынок РК перенасыщен, что вызывает агрессивный экспорт, особенно он касается овощей.

Также на прошлой неделе аналитики сообщили, что в Казахстане растут цены на макароны. Вермишель в Казахстане по итогам марта текущего года выросла в цене сразу на 35% за год. Лапша и спагетти подорожали на 36,2% и 42% соответственно, а рожки – на 33,2%. В общем же макаронные изделия выросли в цене на 35,1%. Это значительно выше показателя продуктовой инфляции в Казахстане, которая к марту 2023 года составила 20,5%.

При этом ранее Жумангарин высказывался о том, следует ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне подорожания ГСМ. Тогда министр отметил, что на разные товары будет разная степень подорожания.

Позже на встрече с главой Минторговли Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019170-gde-kazahstantsam-kupit-produkty-podeshevle-otvetili-v-mintorgovli/