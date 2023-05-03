Минторговли: Правительству удалось приостановить рост цен на основные продукты питания

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге СЦК вице-министр МТИ заявил, что правительству удалось приостановить темп роста цен на основные продукты питания – полтора месяца он не превышал 0,1%, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в соответствии с поручением президента для стабилизации цен на СЗПТ (социально значимые продовольственные товары) впервые были внедрены новые подходы по финансированию сельхозпроизводителей.

Суть подхода – в заблаговременной контрактации (договор о передаче продукции - прим. ред.) у фермеров на поставку поздних и ранних овощей на внутренний рынок в фиксированных ценах и объемах.

Для запасов, по словам замминистра, рассчитаны фиксированные розничные цены.

"Таким образом, на текущее межсезонье сформировано 139,5 тыс. тонн продукции. На сегодня уже реализовано 62,1 тыс. тонн, в том числе картофель – 29,7 тыс. тонн, морковь – 11,7 тыс. тонн, лук – 11,9 тыс. тонн, капуста – 8,7 тыс. тонн.

В результате правительству удалось приостановить темп роста цен на основные продукты питания. За последние 7 недель он не превысил 0,1%, а с начала года составил 3,5%, хотя за последние 5 лет за аналогичный период в среднем составлял 6,4%", – заявил Шаккалиев.

Отметим, что вчера министр торговли заявил, что в Казахстане выявлен агрессивный экспорт овощей, поэтому необходимо выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка продовольствием таким образом, чтобы избежать кризисов.

Напомним, что ранее в Казахстане ввели трехмесячный запрет на вывоз лука, чтобы избежать его нехватки. Сообщалось, что лук из страны могли экспортировать в том числе и по серым схемам.

Согласно информации на сайте Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по сравнению с апрелем 2022 года повышение цен в прошлом месяце отмечено на:

сахар-рафинад – на 51,7%;

огурцы – на 50,9%;

молоко консервированное – на 44,5%;

рис – на 43,9%;

лук репчатый – на 35,3%;

сметану – на 33,5%;

воду минеральную – на 31,4%;

макаронные изделия – на 30,5%;

булочные и мучные изделия – на 30,4%;

крупу овсяную – на 29,6%;

крупу манную, перловую – по 28%;

помидоры – на 25,7%;

молоко пастеризованное – на 24,5%.

При этом снижение же цен наблюдалось на капусту – на 53,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019163-mintorgovli-pravitelstvu-udalos-priostanovit-rost-tsen-na-osnovnye-produkty-pitaniya/