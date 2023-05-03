Минторговли: Правительству удалось приостановить рост цен на основные продукты питания
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На брифинге СЦК вице-министр МТИ заявил, что правительству удалось приостановить темп роста цен на основные продукты питания – полтора месяца он не превышал 0,1%, передает корреспондент NUR.KZ.
Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в соответствии с поручением президента для стабилизации цен на СЗПТ (социально значимые продовольственные товары) впервые были внедрены новые подходы по финансированию сельхозпроизводителей.
Суть подхода – в заблаговременной контрактации (договор о передаче продукции - прим. ред.) у фермеров на поставку поздних и ранних овощей на внутренний рынок в фиксированных ценах и объемах.
Для запасов, по словам замминистра, рассчитаны фиксированные розничные цены.
"Таким образом, на текущее межсезонье сформировано 139,5 тыс. тонн продукции. На сегодня уже реализовано 62,1 тыс. тонн, в том числе картофель – 29,7 тыс. тонн, морковь – 11,7 тыс. тонн, лук – 11,9 тыс. тонн, капуста – 8,7 тыс. тонн.
В результате правительству удалось приостановить темп роста цен на основные продукты питания. За последние 7 недель он не превысил 0,1%, а с начала года составил 3,5%, хотя за последние 5 лет за аналогичный период в среднем составлял 6,4%", – заявил Шаккалиев.
Отметим, что вчера министр торговли заявил, что в Казахстане выявлен агрессивный экспорт овощей, поэтому необходимо выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка продовольствием таким образом, чтобы избежать кризисов.
Напомним, что ранее в Казахстане ввели трехмесячный запрет на вывоз лука, чтобы избежать его нехватки. Сообщалось, что лук из страны могли экспортировать в том числе и по серым схемам.
Согласно информации на сайте Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по сравнению с апрелем 2022 года повышение цен в прошлом месяце отмечено на:
- сахар-рафинад – на 51,7%;
- огурцы – на 50,9%;
- молоко консервированное – на 44,5%;
- рис – на 43,9%;
- лук репчатый – на 35,3%;
- сметану – на 33,5%;
- воду минеральную – на 31,4%;
- макаронные изделия – на 30,5%;
- булочные и мучные изделия – на 30,4%;
- крупу овсяную – на 29,6%;
- крупу манную, перловую – по 28%;
- помидоры – на 25,7%;
- молоко пастеризованное – на 24,5%.
При этом снижение же цен наблюдалось на капусту – на 53,4%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019163-mintorgovli-pravitelstvu-udalos-priostanovit-rost-tsen-na-osnovnye-produkty-pitaniya/