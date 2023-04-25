Крупную нефтегазовую компанию Казахстана продали по заниженной стоимости, заявили в правительстве

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: t.me/KZgovernment

Крупная компания из нефтегазовой отрасли была продана несколькими годами ранее в частную собственность по заниженной оценочной стоимости, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Комиссия по демонополизации экономики под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрела вопросы законности передачи в частную собственность важных инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере, говорится в публикации.

Заседание Комиссии. Фото: t.me/KZgovernment

В ходе заседания, как сообщается, было отмечено, что несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли.

"Проведенная по поручению Комиссии проверка выявила, что данный актив был передан в частные руки по заниженной оценочной стоимости", – гласит сообщение.

Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать данный вопрос в рамках действующего законодательства РК.

Заседание Комиссии. Фото: t.me/KZgovernment

Ранее в ходе очередного заседания Комиссии по демонополизации экономики премьер-министр Алихан Смаилов поручил проверить договор с оператором парковок в Астане.

Согласно распоряжению премьер-министра РК "Об образовании Комиссии по демонополизации экономики", задачей данной Комиссии является выработка рекомендаций по вопросу демонополизации в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других.

При этом заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, а ее председателем является премьер-министр РК.

Соответствующий документ опубликован на сайте ИПС "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018097-pravitelstvo-krupnuyu-neftegazovuyu-kompaniyu-kazahstana-prodali-po-zanizhennoy-stoimosti/