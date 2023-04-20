Депутат: В старом Казахстане рынок алкоголя курировал Болат Назарбаев

Бутылки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев на пленарном заседании задался вопросом, почему в свое время в Казахстане не ввели цифровую маркировку на алкоголь, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Бейсенбаев в своем запросе на имя главы Минторговли Серика Жумангарина высказал критику в адрес мер по введению цифровой маркировки в стране.

По его словам, она не способствует сокращению теневого рынка, не служит подтверждением происхождения или качества товара, зато стала источником огромных доходов для частной компании в лице оператора маркировки и АО "Казахтелеком".

По его данным, цифровая маркировка обуви привела к удорожанию продукции на 28%.

Депутат отметил, что инициатором введения и разработчиком цифровой маркировки была российская сторона под предлогом борьбы с нелегальной продукцией.

Но на сегодня, заявил он, в самой России введение маркировки привело к удорожанию товаров в среднем на 20%. При этом сами марки в открытую продаются на рынках, к тому же Россия разрешила так называемый "параллельный импорт", то есть ввоз той самой нелегальной продукции, против которой и вводилась маркировка.

"А у нас ввели маркировку на обувь, но не стали вводить на алкоголь, хотя именно там самая высокая доля теневого рынка. Как известно, в старом Казахстане рынок алкоголя курировал Болат Назарбаев, может поэтому их не трогают, а обложили поборами рядовых граждан?" – задался вопросом мажилисмен.

Парламентарий подчеркнул, что любые обязательные платежи, которые вводит государство, по своей экономической природе являются налогами и должны поступать в бюджет. Но в случае с маркировкой все платежи идут в частную компанию, которая стала еще одной олигополией (ситуация в экономике, когда аналогичную продукцию производит несколько компаний), типа РОП (утильсбор) или ЦТС (тарифы за подъездные пути).

Напомним, в марте текущего года Болата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций АЗТМ в собственность государства. Такое решение кассационной инстанции было опубликовано на официальном сайте Верховного суда.

На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Алматинской области вернула в госсобственность земельные участки, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым. Участки расположены в Жамбылском и Карасайском районах. Соответствующие иски были удовлетворены.

А в минувший понедельник стало известно, что Болат Назарбаев лишился авторынка "Барыс". Карасайский районный суд признал недействительными типовые договоры купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 га.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017600-deputat-v-starom-kazahstane-rynok-alkogolya-kuriroval-bolat-nazarbaev/