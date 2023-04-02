Чиновникам и их женам выдавали гранты в Шымкенте

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте сотрудники Антикоррупционной службы выявили нарушения при выдаче грантов на новые бизнес-идеи. Оказалось, что конкурсная комиссия формально проводила оценку проектов, передает "Хабар 24".

Также выяснилось, что у победителей, получивших бюджетные деньги, отсутствовала новизна бизнес-идей. Таких проектов было 59.

При мониторинге были установлены факты получения грантов руководителем госучреждения, а также супругой акима одного из районов Шымкента. Госпрограмма же предусмотрена для социально уязвимых слоев населения.

Были и получатели, которые еще до истечения срока освоения гранта прекращали предпринимательскую деятельность.

"Основной критерий выдачи грантов - новизна бизнес-идеи. Зачастую без этой новизны на простые вещи предпринимателям выдается безвозвратная сумма в размере пяти миллионов тенге. При этом суммы не возвращаются в бюджет. И проект остается нереализованным", - отметил руководитель управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Алексей Колосков.

В соответствии с правилами, государственные гранты для реализации новых бизнес-идей предоставляются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Новая бизнес-идея - предпринимательская инициатива, направленная на реализацию конкретного проекта, предусматривающего выпуск товаров, оказание услуг, выполнение работ с применением материалов, технологий и методов, ранее не применявшихся при реализации таких проектов (к новым бизнес-идеям также относятся проекты, предусматривающие выпуск товаров, оказание услуг, выполнение работ, не реализуемые в конкретном населенном пункте или сельском округе при прохождении конкурса). Результатом реализации новой бизнес-идеи должны быть разработка и (или) внедрение на рынок новых и (или) усовершенствованных товаров (продукции)/услуг/работ или уже реализованных в практике других предприятий и распространяемых через технологический обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, консультации).

Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рамках национального проекта, представившие на конкурсный отбор документы в полном объеме.

Обязательными условиями бизнес-проекта для реализации новых бизнес-идей являются:

софинансирование (денежными средствами) предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 10% от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте (требование не является обязательным для социально уязвимых слоев населения, в том числе инвалидов 3 группы); создание новых рабочих мест; наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры и/или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.

Сумма государственного гранта для одного предпринимателя составляет до пяти млн тенге в зависимости от представленной заявки на получение государственного гранта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015053-chinovnikam-i-ih-zhenam-vydavali-granty-v-shymkente/