Перекрывавшие дорогу в Мангистау прекратили голодовку

Дорога. Фото: акимат Мангистауской области

Безработные жители села Жетыбай прекратили голодовку. Произошло это после проведения разъяснительной работы. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ночь с 1 на 2 апреля после проведенных разъяснительных работ со стороны местных исполнительных органов акция безработных в Жетыбае завершена.

Акиматом, общественными активистами и депутатами маслихатов всех уровней будет продолжена работа по решению вопросов занятости населения Мангистауской области", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что безработные жители села Жетыбай устроили несанкционированный митинг, требуя, чтобы их трудоустроили в нефтяные компании. Сначала они собрались у здания местного акимата, а потом перекрыли дорогу и объявили голодовку.

Позже с ними встретились представители строительных компаний. Им предложили различные вакансии с минимальной зарплатой в 223 тысячи тенге, максимальной - 450 тысяч тенге. Однако собравшиеся отказались и потребовали устроить их на работу именно в нефтяную отрасль.

Добавим, что село Жетыбай находится в Каракиянском районе Мангистауской области. Как указывается на официальном сайте районного акимата, Каракиянский район расположен на юге Мангистауской области. Он был основан в 1973 году. В нем 10 населенных пунктов. Центр - село Курык. Общая численность населения составляет 37 100 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015050-perekryvavshie-dorogu-v-mangistau-prekratili-golodovku/