Строительный бум пошел на спад: какие у этого есть преимущества, поделились эксперты

Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Впервые после многолетнего роста строительный бум начал идти на спад в Казахстане. Специалисты рассказали, с чем это может быть связано, передает сайт телеканала КТК.

Впервые после многолетнего роста специалисты заметили снижение темпов строительного бума – причем сразу на 10%.

Например, в прошлом году в эксплуатацию было введено чуть более 15 млн квадратных метров, что на 2 млн меньше, чем годом ранее – в 2021 году. Неутешительный прогноз специалисты ожидают и в текущем году.

Как рассказали риэлторы, продажи в последнее время упали – в среднем на 20%. Причина в том, что соответствующих ипотечных программ для населения мало. Даже если льготная программа "7-20-25" и были продлена, то сейчас работает с некоторыми ограничениями.

На каждый сезон, как сообщил телеканал, выделяется не больше 25 млрд тенге. По словам специалистов, этих денег недостаточно.

"Упали продажи. С чем это связано? Во-первых, это рост себестоимости строительных материалов, инфляция. А также недоступная ставка для потребителей. То есть те, кто зарабатывает от 200 до 300 тысяч (тенге – прим. ред.), они сейчас не могут себе позволить ипотеку.

Мелкие застройщики – они, скорее всего, обанкротятся. Потому что они не могут продавать в таком объеме, как крупные застройщики, у которых есть программы с коммерческими банками по ипотеке", – сказал основатель агентства недвижимости Георгий Ким.

По данным телеканала, в 2022 году в эксплуатацию было сдано 1,5 тыс. многоэтажных домов и около 36 тысяч частных домов.

Активнее всего жилищный фонд обновлялся в Павлодарской области, а также в Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях. Медленнее всего – в Улытауской, Мангистауской, Атырауской областях и на севере страны.

В Ассоциации застройщиков выразили мнение, что сейчас необходимы новые выгодные ипотечные программы. На данный момент по данному вопросу идут переговоры с чиновниками. Если изменений не последует, то новых домов будет значительно меньше.

"Если смотреть на статистику в целом страновую, в декабре было 10 проектов. Январь уже показывает, что всего восемь новых проектов стартануло, а в феврале это количество увеличилось на один жилой комплекс.

Ну, если брать в целом страну, то девять домов на всю страну. Это говорит о том, что будет снижаться количество вводимых объектов, логично. И это говорит о том, что количество предложений будет постепенно снижаться", – рассказал президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Экономисты, в свою очередь, видят в снижении спроса на квадратные метры для рядовых жителей страны только положительные стороны. По их мнению, это может остановить рост цен на квартиры.

"Мы действительно строили много. Сейчас темпы чуть замедляются. Это тоже правда. Но строители забывают сказать, что они привыкли строить бизнес, построенный на льготах, по сути. Они получали свою сверхприбыль на этом.

Потому что, по данным Бюро нацстатистики, средняя маржа по стране, та самая прибыль – около 140%. Вот теперь, когда спрос понижается, а предложений все еще много, цены действительно могут замедлиться. Или даже чуть-чуть пойти вниз", – объяснил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Источник: КТК

О том, на сколько в 2022 году выросла стоимость жилья в Казахстане, можно почитать здесь.

От чего могут зависеть цены на жилье в Казахстане?

Ранее эксперты портала "Крыша" объяснили, что на стоимость жилья в Казахстане может влиять несколько факторов. Это:

Спрос и предложение. Как правило, если спрос на рынке растет, вместе с ним растут и цены. А если спрос падает, цены медленно начинают снижаться. Однако в Казахстане такой принцип полноценно не работает.

Как правило, если спрос на рынке растет, вместе с ним растут и цены. А если спрос падает, цены медленно начинают снижаться. Однако в Казахстане такой принцип полноценно не работает. Формат и класс жилья. По словам специалистов, обычно квартиры в новых домах стоят дороже, так как имеют большую площадь, удобную планировку, высокие потолки. Кроме того, новостройки могут "похвастаться" свежим ремонтом, наличием лифта и новыми инженерными сетями. При этом отмечается, что в новостройках цены могут отличаться в зависимости от класса жилого комплекса.

По словам специалистов, обычно квартиры в новых домах стоят дороже, так как имеют большую площадь, удобную планировку, высокие потолки. Кроме того, новостройки могут "похвастаться" свежим ремонтом, наличием лифта и новыми инженерными сетями. При этом отмечается, что в новостройках цены могут отличаться в зависимости от класса жилого комплекса. Год постройки жилья.

Расположение дома. Стоимость недвижимости может зависеть не только от района, но и от конкретной его части, улицы, микрорайона и ЖК. Чем ближе к центру и чем лучше развита инфраструктура вокруг, тем жилье дороже.

Стоимость недвижимости может зависеть не только от района, но и от конкретной его части, улицы, микрорайона и ЖК. Чем ближе к центру и чем лучше развита инфраструктура вокруг, тем жилье дороже. Залоговое имущество. Считается, что залоговая недвижимость продается дешевле своих аналогов.

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На рынке, по словам экспертов, ценятся квартиры с изолированными комнатами. А с проходными обычно стоят дешевле. При этом на цену еще влияет размер кухни и наличие второго санузла. Кроме того, если в квартире есть неузаконенная перепланировка, то ее не получится купить в ипотеку. А это автоматически исключает примерно 40% потенциальных покупателей. Этаж. Как отметили специалисты, несмотря на тот факт, что многие покупатели ищут квартиру на конкретном этаже, в современных реалиях этаж практически не играет роли в ценообразовании квартиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015001-stroitelnyy-bum-v-kazahstane-poshel-na-spad-v-chem-ego-prichiny-i-preimuschestva/