Слухи о продаже банковских карт на территории России прокомментировали в АРРФР

Банковские карты и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в кулуарах сената прокомментировал слухи о продаже карт казахстанских банков на территории России, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что российский банк "Тинькофф" якобы продает своим клиентам банковские карты казахстанского Freedom Bank.

Олжас Кизатов заявил, что у агентства нет этой информации.

"Я думаю, что в законодательстве запрета нет. Если банки между собой могут договориться, то банк может выпускать карту другого банка. Я думаю, что законодательно мы не можем запретить. Но здесь, я думаю, вы правы, сейчас казахстанские банки усилили комплаенс процедуры в отношении российских банков. Если Freedom Bank официально заявляет, что никаких таких кейсов в части того, что российский банк выпускает карты Freedom Bank нет, то, я думаю, здесь надо принять эту информацию", – отметил он.

Он отметил, что санкции OFAC запрещают осуществлять именно сделки с санкционными банками и запрещаются сделки в иностранной валюте.

"Нельзя однозначно говорить, что это грозит вторичными санкциями. Нужно говорить, что есть риски наложения вторичных санкций. Мы этот вопрос изучим и при необходимости примем меры", – резюмировал спикер.

Информация о том, что премиум-клиентам "Тинькофф" предлагают услуги по оформлению карты в казахстанском банке появилась на прошлой неделе в Telegram-канале "Ну че, народ, погнали!". Авторы опубликовали скриншоты переписки с якобы службой поддержки банка.

Также информация об этом появились в некоторых российских СМИ. Однако официального подтверждения этим сведениям не было.

На официальном сайте банка "Тинкофф" 2 марта было опубликовано сообщение о том, что он попал под санкции ЕС. Сообщалось, что ограничения не влияют на работу банка в России и не затрагивают приложения в Google Play.

Ранее под санкции ЕС, США и ряда стран попали и другие финансовые институты РФ, в том числе связанные с РК.

Например, 6 апреля 2022 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США объявило о санкциях в отношении российского "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN.

23 августа прошлого года стало известно, что национальный холдинг "Байтерек" выкупит казахстанскую "дочку" "Сбербанка" – сделка по купле-продаже была подписана в конце августа. Новый владелец банка должен был направить запрос в Минфин США о снятии санкций, поскольку кредитная организация уже не контролируется российским банком.

Позже в нацхолдинге "Байтерек" заявили, что проведут ребрендинг банка и переименуют его в Bereke Bank.

На днях стало известно, что Минфин США исключил Bereke Bank из санкционных списков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013037-sluhi-o-prodazhe-bankovskih-kart-na-territorii-rossii-prokommentirovali-v-arrfr/