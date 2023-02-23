Отгрузку казахстанской нефти возобновили на КТК

Ремонт на КТК. Архивное фото: cpc.ru

22 февраля на Каспийском трубопроводном консорциуме возобновили отгрузку нефти на морском терминале, остановленную ранее из-за сильного шторма. Об этом сообщается на официальном сайте КТК.

Перевалка нефти, то есть отгрузка продуктов нефти с одного типа транспорта на другой, на КТК была остановлена 19 февраля из-за шторма на Черном море. Однако накануне погода нормализовалось, и отгрузка нефти была возобновлена.

"Отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.

Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы вынуждены прерывать операционную деятельность", - говорится в сообщении консорциума.

Однако отмечается, что в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра не более 23 м/с.

В консорциуме добавили, что придерживаются бескомпромиссной позиции по вопросу недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти.

"Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в указанный период, что будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий", - заявили в компании.

Напомним, в конце марта прошлого года в результате сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума, из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой.

Из-за аварии погрузка нефти на терминале КТК была полностью остановлена. Возобновить работу ВПУ удалось лишь спустя несколько недель.

Нанесенный в результате аварии ущерб Казахстану оценили в 100-150 млрд тенге.

Позже власти заявляли, что прорабатывают альтернативные маршруты экспорта нефти. В декабре прошлого года глава Минэнерго рассказывал, через какие маршруты кроме КТК планируется экспортировать казахстанскую нефть.

Каспийский трубопроводный консорциум был создан для транспортировки нефти с месторождений Западного Казахстана и российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. километров соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и Морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

В 2022 году сообщалось, что по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010483-otgruzku-kazahstanskoy-nefti-vozobnovili-na-ktk/