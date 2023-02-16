"Я первый раз слышу об этом": Жумангарин о подорожании туалетной бумаги

Туалетная бумага. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства торговли и интеграции в кулуарах сената заявил, что не в курсе ситуации о том, что казахстанцы стали покупать меньше туалетной бумаги из-за ее дороговизны, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос затронули журналисты, сообщив министру, что, по словам экспертов, казахстанцы стали меньше покупать туалетную бумагу из-за ее дороговизны.

Однако Жумангарин заявил, что не в курсе данной ситуации.

"Я в первый раз слышу о подорожании туалетной бумаги. Дам сейчас поручение и предоставим вам более точный ответ. Какие товары могут подорожать? Я не могу ответить на этот вопрос.

В мире миллионы товаров. Каждому нужен тот или иной товар. Во-первых, нет для этого никакой возможности, во-вторых, нет необходимости. Мы следим за стоимостью 19 социально-значимых продуктов питания. Следим также за стоимостью бытовой химии, товаров для детей", – ответил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сильно подорожала туалетная бумага. Как отмечают аналитики, по итогам января 2023 года стоимость туалетной бумаги за год выросла на 51,7%, то есть более чем в полтора раза.

Отметим, что рост цен на туалетную бумагу начался еще в начале прошлого года. Тогда он совпал с резким подорожанием офисной бумаги, которая в основном поставлялась из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009673-ya-pervyy-raz-slyshu-ob-etom-zhumangarin-o-podorozhanii-tualetnoy-bumagi/