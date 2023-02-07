"Не будет проблем": Жумангарин о рисках дефицита сахара в Казахстане

Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве рассказал, какова ситуация с сахаром в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что программа по развитию сахарной отрасли позволит до 270 тыс. тонн нарастить производство собственного сахара до 2025 года.

"На сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы. В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но, по крайней мере, не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге – это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках", – заверил он.

Министр отметил, что в прошлом году казахстанские сахарные заводы произвели 306 тыс. тонн собственного сахара из тростника и 50 тыс. из сахарной свеклы.

Напомним, в прошлом году в Казахстане возник дефицит сахара из-за большого спроса. В результате цены на этот продукт во всех городах страны начали активно расти. И даже после того, как ситуация начала стабилизироваться, сахар продолжал дорожать.

В конце августа министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин поставил задачу не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2008394-ne-budet-problem-zhumangarin-o-riskah-defitsita-sahara-v-kazahstane/