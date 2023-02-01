Скляр: Резкого роста тарифов на комуслуги не допустим

Квитанции. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-премьер-министр Роман Скляр в кулуарах коллегии Минэнерго заявил, что резкого увеличения стоимости на коммунальные услуги власти не допустят, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр заявил, что правительству и соответствующим уполномоченным органам важно найти золотую середину в вопросе стоимости комуслуг.

"Не должно быть резкого повышения стоимости, тем более, не должно быть всплеска цен в отдельных регионах. Эта работа будет проведена. Люди должны получать качественный продукт, качественную услугу. Резкого увеличения стоимости на данные услуги мы не допустим и не допускали", - добавил он.

Глава Минэнерго Болат Акчулаков выразил такое же мнение.

"Никакого плана повышать серьезно тарифы, особенно в тех регионах, где вы сказали (речь идет о городах Экибастуз и Риддер - ред.), пока такого нет", - заверил министр.

При этом глава Минэнерго напомнил, что ставился вопрос о передаче данных объектов в госсобственность.

"Этот вопрос тоже требует изучения, это нужно проверять. Во-первых, следствие до конца не закончено, если, во-вторых, выяснится, что в тарифе сидела доля затрат, но они не были, допустим, использованы на модернизацию станции, то это достаточно серьезное нарушение.

Поэтому это требует дополнительного изучения. Если это будет завтра госпредприятие, то понятно, что там система тарификации будет чуть-чуть (работать - прим. ред.) по-другому – есть местный, есть республиканский бюджеты, и в этом случае может быть решение не так, как вы говорите, через значительное повышение тарифа", - резюмировал Болат Акчулаков.

Напомним, в конце декабря прошлого года аналитики предупредили, что коммунальные услуги в Казахстане могут подорожать. При этом они отметили, что их стоимость зависит от множества факторов.

Позже глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов.

Недавно Куантыров рассказал, в каких городах тарифы на коммунальные услуги повысятся сильнее всего и когда это произойдет.

К коммунальным услугам в Казахстане относят теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, обслуживание лифтов, сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление), говорится в документе "Об утверждении перечня коммунальных услуг и типовых правил предоставления коммунальных услуг", опубликованном на сайте ИПС "Адилет".

Водоотведение – совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку и отведение сточных вод через системы водоотведения в водные объекты и (или) на рельеф местности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2007667-sklyar-rezkogo-rosta-tarifov-na-komuslugi-ne-dopustim/