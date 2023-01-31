Уровень инфляции в Астане оказался самым высоким в Казахстане, заявил Токаев

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой инфляции в Астане – рост цен в столице достиг 23%, что стало худшим показателем во всей стране, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция. По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23%. Это один из худших показателей по стране.

Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках «оборотной схемы", – заявил Токаев.

Он добавил, что столице было выделено 14 млн тенге – это самый большой показатель среди регионов.

"Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена.

Астана производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в 2 раза меньше, чем Шымкент. В разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю", – добавил Токаев.

Президент заявил, что за последние 8 лет импорт продовольствия в Астану увеличился в 3 раза. Чаще всего это продукция, которую могли произвести в самой столице.

"Ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей. Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы", – заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2007502-uroven-inflyatsii-v-astane-okazalsya-samym-vysokim-v-kazahstane-zayavil-tokaev/