Почти на 2 тенге подешевел доллар в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США понизился почти на 2 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 462,77 тенге, снизившись на 1,48 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 459,7-463 тенге, продажа – 465-468 тенге;

: покупка – 459,7-463 тенге, продажа – 465-468 тенге; в Астане: покупка – 459,7-462 тенге, продажа – 465-468 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 463 тенге, продажа – 466,5 тенге;

: покупка – 463 тенге, продажа – 466,5 тенге; в Астане: покупка – 462,5-464,5 тенге, продажа – 465,5-467,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005994-pochti-na-2-tenge-podeshevel-dollar-v-kazahstane/