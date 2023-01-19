Почти на 2 тенге подешевел доллар в Казахстане
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По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США понизился почти на 2 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.
На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 462,77 тенге, снизившись на 1,48 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 459,7-463 тенге, продажа – 465-468 тенге;
- в Астане: покупка – 459,7-462 тенге, продажа – 465-468 тенге.
Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 463 тенге, продажа – 466,5 тенге;
- в Астане: покупка – 462,5-464,5 тенге, продажа – 465,5-467,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005994-pochti-na-2-tenge-podeshevel-dollar-v-kazahstane/