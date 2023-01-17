Доллар немного подорожал в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 17 января, курс доллара показал небольшой рост по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 464,09 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подорожала на 1,23 тенге.

При этом отметим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня доллары можно купить или продать по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,5 -463,5 тенге, продажа – 465,5-467,5 тенге;

покупка – 459,5 -463,5 тенге, продажа – 465,5-467,5 тенге; в Астане: покупка – 459,5-462,5тенге, продажа – 465,5-467,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно обменять доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461-464 тенге, продажа – 467-468 тенге;

покупка – 461-464 тенге, продажа – 467-468 тенге; в Астане: покупка – 456-465,1 тенге, продажа – 465,8-468 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005673-dollar-nemnogo-podorozhal-v-kazahstane/