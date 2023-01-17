Доллар немного подорожал в Казахстане
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Сегодня, 17 января, курс доллара показал небольшой рост по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.
На данный момент средневзвешенный курс доллара составляет 464,09 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подорожала на 1,23 тенге.
При этом отметим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня доллары можно купить или продать по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 459,5 -463,5 тенге, продажа – 465,5-467,5 тенге;
- в Астане: покупка – 459,5-462,5тенге, продажа – 465,5-467,5 тенге.
Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно обменять доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 461-464 тенге, продажа – 467-468 тенге;
- в Астане: покупка – 456-465,1 тенге, продажа – 465,8-468 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005673-dollar-nemnogo-podorozhal-v-kazahstane/