Машина на дороге. Фото: gov.kz

Блокпосты установили в Кызылординской области. Сделали это для того, чтобы из региона не вывозили сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Кызылординской области.

В ведомстве рассказали, что на днях в Кызылординской области выявили попытку транспортировки сжиженного нефтяного газа в другие регионы.

После чего аким области Нурлыбек Налибаев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов. Главная цель властей - не допустить дефицита запасов газа и дизеля для местного населения.

Глава региона дал задание усилить надзор и установить блокпосты для ограничения внешних перевозок.

По его поручению ДП Кызылординской области выставлены блокпосты на туркестанском, аральском и жезказганском направлениях.

Кроме того, Нурлыбек Налибаев напомнил, что необходимо следить за достаточным запасом газа и дизеля, контролировать стабильность цен на заправочных станциях и пересмотреть механизмы удешевления.

Напомним, недавно депутаты на пленарном заседании мажилиса приняли в первом чтении проект закона по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа.

В частности, законопроектом расширяются обязательства субъектов рынка по предоставлению информации оператору фискальных данных. Это сведения об объемах, цене, точном времени и месте розничной реализации.

Для получения данных об оптовых потоках сжиженный газ вносится в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на товар.

Еще законопроектом уточняются определения и функционал объектов инфраструктуры рынка сжиженного газа. Это касается производственных комплексов, автозаправок, газонаполнительных пунктов, газораспределительных установок и так далее.

Отметим, что в 2022 году правительство Казахстана установило предельные цены на топливо. Поэтому оно, в отличие от многих других товаров и услуг, за год почти не подорожало. Тем не менее рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) все равно был. Специалисты рассказали об изменениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005651-blokposty-ustanovili-v-kyzylordinskoy-oblasti/