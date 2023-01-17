В 20 млрд тенге обойдутся Казахстану акции ЕАБР, заявили в Минфине

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина в кулуарах правительства озвучил сумму сделки по приобретению 4,2 процента акций Евразийского банка развития, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, во сколько бюджету обойдутся эти 4,2 процента акций ЕАБР.

"Как только мы расчеты проведем, как и обещали, вам дадим. Но это будет отражено в бюджете не 2023 года, а 2024-го. Примерная сумма - около 20 миллиардов тенге. Это весь пакет акции, если по годам - в пределах 5 миллиардов ежегодно: мы разбили на 3-4 года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет", – сообщил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Он также рассказал, что даст Казахстану данная сделка.

"Во-первых, здесь увеличивается доля Казахстана. Мы являемся фактически вторым крупным членом ЕАЭС, и важно, чтобы доля Казахстана была больше в данном банке и больше инвестпроектов будут реализованы в нашей стране. Во-вторых, это помогает избегать определенных санкций Запада", – резюмировал глава Минфина.

Напомним, осенью в Минфине подтвердили намерение выкупить у России 4,2 процента доли в Евразийском банке развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005639-v-20-mlrd-tenge-oboydutsya-kazahstanu-aktsii-eabr-zayavili-v-minfine/