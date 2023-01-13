Компенсация по тенговым депозитам: в Нацбанке призвали казахстанцев подать заявление

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Власти Казахстана продлили сроки приема заявлений на выплату 10-процентной компенсации по депозитам. Глава Нацбанка на брифинге заявил, что это делается во благо казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, с чем связано продление срока подачи заявлений на получение 10-процентной компенсации по депозитам.

"Он продлен для того, чтобы дать нашим гражданам возможность все-таки эту заявку подать, если они еще не успели, и получить компенсацию", – заявил в ответ Галымжан Пирматов.

Зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов в свою очередь заявил, что с таким запросом обратились банки второго уровня.

"Правительство инициировало изменение в эти правила, уточнялись определенные технические моменты по особенностям "Отбасы банка" и в связи с запросами, в том числе со стороны банков. Они предложили предоставить их клиентам больше времени для подачи заявлений.

В итоге был продлен этот срок до 10 февраля. Это правда. В начале года правительством было опубликовано это постановление. Соответствующая работа ведется, все банки принимают заявления", – заявил он.

В завершение Акылжан Баймагамбетов призвал всех воспользоваться предоставленной возможностью и до 10 февраля подать заявление.

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что сроки подачи заявок на получение компенсации по депозитам, участвующим в Программе защиты тенговых вкладов, были продлены.

Ранее это нужно было сделать до 1 января 2023 года, однако в правительстве решили пересмотреть сроки подачи согласия.

Что такое Программа защиты тенговых вкладов?

В начале 2022 года было объявлено о том, что Национальным банком Казахстана совместно с правительством страны будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.

На каждый тенговый вклад, который участвует в программе, за счет госбюджета будет начислено 10% от суммы, которая лежала на депозите на 23:59 23 февраля 2022 года.

Максимальная сумма на всех депозитах одного вкладчика, которая при этом учитывается, должна быть не более 20 миллионов тенге. То есть максимальный размер данной госпремии составит 2 миллиона тенге на человека.

Расчет компенсации будет произведен ровно через год после указанной даты – 24 февраля 2023 года, а выплачена она будет уже в марте.

До этого времени депозит, соответственно, нельзя закрывать. Если его срок истекает раньше, то договор необходимо продлить.

Кроме того, мы писали о том, положена ли компенсация по депозитам, которые казахстанцы получили в наследство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005287-kompensatsiya-po-tengovym-depozitam-v-natsbanke-prizvali-kazahstantsev-podat-zayavlenie/