Еще один нефтезавод Казахстана заявил о возможном сокращении производства бензина и газа

Павлодарский НХЗ. Иллюстративное фото: pnhz.kz

Павлодарский нефтехимзавод вслед за Атырауским НПЗ заявил о предстоящем сокращении производства сжиженного газа, дизтоплива и бензина, сообщает сайт телеканала КТК.

Причина у Павлодарского нефтехимического завода такая же, как и Атырауского НПЗ - хранить продукцию негде. Нефтезавод выпускает больше тысячи тонн сжиженного газа в сутки. И теперь хранилища забиты под завязку.

Руководство предприятия обратилось к властям Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской и Жетысуской областей, а также Алматы помочь с доставкой газа потребителям. Если этого не произойдет в ближайшее время, придется снизить мощности по выпуску ГСМ. И как это повлияет на рынок, пока непонятно.

Почему клиенты не забирают газ, в официальном сообщении завода не говорится. Прокомментировать это не смогли и в местном акимате.

В Министерстве энергетики заявили, что разбираются в ситуации.

"При сохранении существующей тенденции ПНХЗ будет вынужден произвести остановку ряда технологических установок для прекращения производства сжиженного газа. Данное обстоятельство приведет также к сокращению производства бензина и дизельного топлива", - говорится в заявлении пресс-службы Павлодарского НХЗ.

Источник: КТК

Напомним, ранее о сокращении производства заявил Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Объяснялось это дефицитом свободного места в парке хранения сжиженного нефтяного газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005186-esche-odin-neftezavod-kazahstana-zayavil-o-vozmozhnom-sokraschenii-proizvodstva-benzina-i-gaza/