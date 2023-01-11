Смаилов - про 2023 год: Мы будем продолжать жить в ситуации экономической неопределенности

Алихан Смаилов. Фото: официальный сайт правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах правительства рассказал, как повлиял на экономику Казахстана конфликт в Украине, а также озвучил прогнозы по развитию казахстанской экономики на 2023 год, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Россия и Украина – это крупные поставщики зерна, продовольствия и удобрений на мировой рынок.

"Нынешняя ситуация, естественно, сказывается на продовольственном благополучии в целом во всех странах мира. То есть, это инфляционные процессы. Возникают, соответственно, риски мировой рецессии, в связи с тем, что цена на продовольствие, на минеральные удобрения, энергоносители растут. Мы видим, что есть проблемы с логистическими цепочками по доставке грузов в сторону Европы, из Европы", – отметил он.

Напомним, что в июле 2022 года Украина начала переговоры с ООН и Турцией по экспорту зерна. В конце того же месяца российская и украинская делегации при посредничестве президента Турции и в присутствии генерального секретаря ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов.

Через месяц Зеленский сообщил об экспорте одного миллиона тонн украинского зерна в рамках соглашения.

В середине ноября прошлого года сделку по экспорту украинского зерна продлили еще на 120 дней.

При этом, по словам Смаилова, в текущем году не стоит ожидать улучшения геополитической ситуации.

"По всей видимости, в целом геополитическая обстановка будет сохраняться сложной. Мы будем продолжать жить в ситуации экономической неопределенности. Я уже говорил, что в связи с тем, что есть волатильность на рынках энергоносителей, рост цен на продовольствие, есть риски рецессии в крупных экономиках. И мы к таким ситуациям готовы.

При реализации различных сценариев мы будем корректировать нашу экономическую политику. При необходимости будем корректировать параметры республиканского бюджета", – заверил премьер-министр.

В целом, прогнозируется, что по итогам текущего года рост экономики будет не менее 4%.

"Будем работать над тем, чтобы снизить инфляцию до уровня не более 9,5%. Такой мы ставим себе таргет (цель – прим ред.) и будем совместно с Национальным банком над этим работать.

В промышленности, в обрабатывающем секторе мы намерены реализовать порядка 150 проектов на 1,1 трлн тенге. В сельском хозяйстве планируется реализация 265 инвестиционных проектов на 540 млрд тенге. Будет создано свыше 400 тысяч новых постоянных рабочих мест, трудоустроено порядка млн человек в этом году. Приток прямых иностранных инвестиций мы ожидаем на уровне не менее 24,4 млрд долларов.

Таким образом, мы ожидаем дальнейшее поступательное, устойчивое экономическое развитие нашей экономики", – резюмировал глава казахстанского правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004985-smailov-pro-2023-god-my-budem-prodolzhat-zhit-v-situatsii-ekonomicheskoy-neopredelennosti/