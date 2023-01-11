Нацбанк: Инфляционные ожидания казахстанцев выросли

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании кабмина заявил, что инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации главы Нацбанка, в годовом выражении инфляция достигла 20,3%.

Пирматов отметил, что наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%.

Ускорилась и непродовольственная инфляция - до 19,4%. Это связано с ростом цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы и медикаменты.

"Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%", — резюмировал Пирматов.

Напомним, в декабре Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75%. В ведомстве заявляли, что это будет способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004904-natsbank-inflyatsionnye-ozhidaniya-kazahstantsev-vyrosli/