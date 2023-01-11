Более 80 млрд тенге не освоили министерства Казахстана в 2022 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев на заседании кабмина рассказал, какие министерства не освоили ранее утвержденные бюджеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 18,5 трлн тенге.

"Неисполнение составило 263 млрд тенге, из них 175 млрд тенге – нераспределенный резерв правительства, 7 млрд тенге – экономия. Эти расходы, согласно Бюджетному кодексу, не относятся к неосвоению. Поэтому, можно сказать, что чистое освоение составило 99,6%. Не освоено – 81 млрд тенге", — заявил министр.

По его данным, наиболее низкое освоение сложилось в министерствах торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, по чрезвычайным ситуациям, культуры и спорта.

Средства, заявил глава Минфина, не освоены из-за:

срыва поставщиками условий договора:

длительного прохождения либо отсутствия положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию;

несвоевременного предоставления актов выполненных работ и счетов-фактур.

Напомним, что в марте прошлого года глава Минфина сообщил, что с начала года министерства не освоили 55 млрд тенге. На заседании в апреле Жамаубаев заявил, что министерствами и акиматами не освоено 37 млрд тенге.

В июне 2022 года данный показатель стал равен 58 млрд тенге. Наиболее крупные суммы сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии, геологии и природных ресурсов.

В середине ноября глава Минфина сообщил, что казахстанские министерства и акиматы не успевают освоить 412 млрд тенге до конца года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004896-bolee-80-mlrd-tenge-ne-osvoili-ministerstva-kazahstana-v-ushedshem-godu/