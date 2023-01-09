Бывший вице-министр финансов Руслан Бекетаев получил должность в "Казатомпроме"

Руслан Бекетаев. Фото: eec.eaeunion.org

Руслан Бекетаев назначен главным директором по экономике и финансам АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", об этом говорится на официальном сайте KASE.

Сообщается, что со среды, 11 января, Бекетаев Руслан Бакытжанович будет назначен главным директором по экономике и финансам.

Бекетаев окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "Экономист-бухгалтер", является выпускником бизнес-школы Оксфордского университета (Великобритания), получил степень магистра экономики, финансов и менеджмента в Бристольском университете (Великобритания) и Executive MBA в Имперском колледже Лондона (Великобритания).

Ранее он занимал должность заместителя председателя правления в Евразийском банке развития, а также был вице-министром финансов Республики Казахстан на протяжении более шести лет.

"Бекетаев сможет привнести значительную финансовую экспертизу на новой должности, учитывая его значительный опыт в области финансов на различных должностях, в том числе на государственной службе", – говорится в сообщении.

"Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2021 году.

Напомним, в 2014 году Руслан Бекетаев был назначен вице-министром финансов Казахстана, покинув пост председателя комитета казначейства министерства финансов.

В феврале 2021 года его освободили от должности вице-министра финансов. А в следующем месяце того же года Руслана Бекетаева назначили министром по экономике и финансовой политике Евразийского экономического совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004680-byvshiy-vitse-ministr-finansov-ruslan-beketaev-poluchil-dolzhnost-v-kazatomprome/