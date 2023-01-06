На 2,5 тенге подешевел доллар в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 6 января, по итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара показал падение по отношению к казахстанскому тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент курс американского доллара в Казахстане составляет 463,31 тенге – по итогам дневных торгов доллар США подешевел на 2,53 тенге.

При этом 4 января сообщалось о том, что курс доллара, напротив, вырос на 2,73 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,3-464,5 тенге, продажа – 465-469,5 тенге;

покупка – 459,3-464,5 тенге, продажа – 465-469,5 тенге; в Астане: покупка – 459,3 -462 тенге, продажа – 465-467,3 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 464-465 тенге, продажа – 468-470 тенге;

покупка – 464-465 тенге, продажа – 468-470 тенге; в Астане: покупка – 462-466 тенге, продажа – 467-470 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004426-na-25-tenge-podeshevel-dollar-v-kazahstane/