Фермеры пришли к акимату в Актобе и потребовали обещанные миллиарды

Фермеры. Фото: diapazon.kz

Десятки глав крестьянских хозяйств собрались возле акимата Актюбинской области. Они потребовали выдать им обещанные миллиарды в качестве субсидии на корма. Говорят, что деньги получили не все. По их словам, из 8,4 млрд тенге 2,9 млрд остались невыплаченными, передает "Диапазон".

Фермеры рассказали, что приехали в Актобе из Темирского, Мугалжарского, Айтекебийского, Уилского, Байганинского и других районов. Все занимаются мясным животноводством, разводят лошадей, коров и баранов. Субсидии на корма выдают третий год, в этом году их получили не все.

Всех пригласили в областной акимат. К ним вышли руководитель сельхозуправления Исатай Испагамбетов, заместители акима региона Гулькасима Суентаева и Булбул Елеусинова.

"Деньги получили не все. Тонна ячменя в сентябре стоила 70-75 тысяч тенге, сейчас уже 95-100 тысяч тенге. Когда дадут субсидии оставшимся хозяйствам и будут ли они на следующий год?" - поинтересовался руководитель фермерского центра Актобе Марлен Баймагамбетов.

По словам собравшихся, деньги начали выдавать в мае, некоторые их ждут до сих пор. Если бы они не были предусмотрены в качестве поддержки сельского хозяйства, люди бы на них не рассчитывали. А так взяли кредиты, теперь должны отвечать по своим обязательствам.

Руководитель управления сельского хозяйства Исатай Испагамбетов сообщил, что в этом году средства фермерам начали выплачивать раньше обычного: в мае вместо сентября.

"Оставшиеся деньги перечисляют, они поступят. С началом выдачи субсидий с 2020 года поголовье лошадей в области выросло на 30%, КРС - на 10%, овец тоже стало больше, растет маточное поголовье. Сейчас Минсельхоз вводит изменения в правила выдачи субсидий. На корма они остаются, но реализация зависит от специфики каждого региона и финансовых возможностей", - пояснил чиновник.

Заместитель акима Актюбинской области Гулькасима Суентаева добавила, что дополнительные средства на субсидирование кормов выделили в октябре, их должны успеть перечислить хозяйствам до конца года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003859-fermery-prishli-k-akimatu-v-aktobe-i-potrebovali-obeschannye-milliardy/