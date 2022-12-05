Депутат: 68% вкладчиков ЕНПФ имеют пенсионные накопления менее 1 млн тенге

Пенсионер. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава ЕНПФ Жанат Курманов на правительственном часе в мажилисе объяснил, почему более чем за 20 лет введения накопительного компонента пенсии, нет адекватного участия граждан в данной системе, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Анатолий Бойчин. Он напомнил, что с 1998 года в Казахстане введена накопительная пенсионная система.

"Несмотря на то, что прошло более 20 лет введения накопительной системы, мы не видим адекватного участия граждан в системе, и, более того, в обществе сформировано устойчивое мнение, что накопительный фонд – это излишняя структура, и накапливать пенсию нет смысла.

Этому свидетельствует то, что 68% вкладчиков имеют пенсионные накопления менее 1 млн тенге", – отметил он.

Депутат поинтересовался, какие меры предпринимает ЕНПФ для увеличения доверия к фонду и привлекательности накопительной системы в целом.

В ответ Жанат Курманов заявил, что ЕНПФ является зеркалом экономики.

"Есть проблемы с уровнем пенсионных накоплений наших граждан. Вы привели уже цифры в отношении того, какая средняя сумма накоплений по пенсионной системе присутствует. Здесь было бы уместно привести еще одну цифру, а именно: какой средний стаж пенсионных накоплений у наших граждан.

В целом цифры показывают, что около половины наших вкладчиков имеют старшие накопления не более 3 лет. Это значит, что наша пенсионная система в целом еще достаточно молодая для того, чтобы обеспечить адекватный уровень накопления наших граждан", – добавил он.

Он заявил, что фонд "привязан к тем доходам населения, которые оно имеет".

"Половина наших вкладчиков имеют пенсионные взносы с доходов не более 4 прожиточных минимумов. То есть, исходя из этого, расчеты могут показать, что пенсионные накопления в этом отношении пока являются недостаточно большими", – резюмировал спикер.

Типы пенсионных систем в мире

Согласно данным с официального сайта ЕНПФ, в мировой практике различают два классических типа пенсионных систем по принципу финансирования: распределительная и накопительная.

В распределительной пенсионной системе выплаты пенсионерам производятся за счет текущих доходов работающих (текущих налоговых поступлений в бюджет).

В накопительной работающее поколение платит взносы, которые не расходуются на выплату пожилым людям, а накапливаются, инвестируются и вместе с полученными от инвестирования доходами в дальнейшем используются для пенсионного обеспечения именно тех, кто осуществлял накопление.

В ряде стран встречается условно-накопительная пенсионная система, которая сочетает в себе элементы распределительного и накопительного типов пенсионных систем. При этом, право на пенсию зарабатывается путем отчисления взносов участника в пенсионную систему. Учет поступающих взносов и их сумм ведется индивидуально, условный баланс накоплений может индексироваться, и по достижении пенсионного возраста условный накопленный пенсионный капитал участника преобразуется в аннуитетные выплаты.

Пенсионная система в Казахстане

Подчеркивается, что в Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система:

первый уровень включает в себя пенсионные выплаты за счет средств государственного бюджета (солидарная и базовая пенсионные выплаты);

включает в себя пенсионные выплаты за счет средств государственного бюджета (солидарная и базовая пенсионные выплаты); второй уровень представляет собой обязательную накопительную систему, которая включает в себя 10% обязательные пенсионные взносы (ОПВ) работников и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) работодателей в размере 5% от доходов работников, занятых в опасных условиях труда;

представляет собой обязательную накопительную систему, которая включает в себя 10% обязательные пенсионные взносы (ОПВ) работников и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) работодателей в размере 5% от доходов работников, занятых в опасных условиях труда; третий уровень – добровольная накопительная система, включающая в себя пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Напомним, ранее были озвучены пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2023 год в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2000193-deputat-68-vkladchikov-enpf-imeyut-pensionnye-nakopleniya-menee-1-mln-tenge/